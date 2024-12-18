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Орбан – Зеленскому: На столе лежит предложение о прекращении огня. Принять его или отказаться - твоя ответственность

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Орбан продолжает свою риторику

Орбан – Зеленскому: На столе лежит предложение о прекращении огня. Принять его или отказаться - твоя ответственность

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не имеет рычагов влияния на российского диктатора Владимира Путина.

Читайте также"Зеленский отказался", - Орбан заявил, что предлагал Украине и РФ "рождественское перемирие"

Об этом Орбан написал в соцсети X.

Венгерский премьер отреагировал на заявление Зеленского, который накануне раскритиковал Орбана за попытки "посредничества" в войне РФ против Украины, подчеркнув, что тот не имеет рычагов влияния на главу Кремля.

"Мы не будем реагировать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня. Принимай его или отказывайся от него. Это твоя ответственность", - отметил Орбан.

Отметим, что напряженные отношения между Украиной и Венгрией обострились после того, как на прошлой неделе Виктор Орбан позвонил российскому диктатору Владимиру Путину.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что венгерская сторона ничего подобного с Украиной не обсуждала.

В Кремле заявили, что Россия в ответ на инициативу премьера Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" и обмене пленными между РФ и Украиной якобы передала Будапешту свои предложения по этому поводу, но "Киев отклонил эту идею".

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