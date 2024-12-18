Орбан – Зеленскому: На столе лежит предложение о прекращении огня. Принять его или отказаться - твоя ответственность
Орбан продолжает свою риторику
Getty Images/Global Images Ukraine
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он не имеет рычагов влияния на российского диктатора Владимира Путина.
Об этом Орбан написал в соцсети X.
Венгерский премьер отреагировал на заявление Зеленского, который накануне раскритиковал Орбана за попытки "посредничества" в войне РФ против Украины, подчеркнув, что тот не имеет рычагов влияния на главу Кремля.
"Мы не будем реагировать ни на какие провокации. На столе лежит предложение о прекращении огня. Принимай его или отказывайся от него. Это твоя ответственность", - отметил Орбан.
Отметим, что напряженные отношения между Украиной и Венгрией обострились после того, как на прошлой неделе Виктор Орбан позвонил российскому диктатору Владимиру Путину.
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что предложил Украине и РФ сделать рождественское перемирие и масштабный обмен пленными.
Советник Зеленского Дмитрий Литвин сообщил, что венгерская сторона ничего подобного с Украиной не обсуждала.
В Кремле заявили, что Россия в ответ на инициативу премьера Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" и обмене пленными между РФ и Украиной якобы передала Будапешту свои предложения по этому поводу, но "Киев отклонил эту идею".
We will not respond to any provocation. There is a ceasefire proposal on the table. Take it or leave it. It’s your responsibility. https://t.co/TIQAs7M3Im— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 18, 2024
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