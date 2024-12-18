Сырский: Выбора не было, я должен был провести Курскую операцию
Главнокомандующий ВСУ рассказал, почему была начата операция в Курской области
ОП
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, почему была начата операция на Курщине.
Как информирует Укрінформ, об этом он заявил в интервью Le Monde.
"У меня не было выбора, я должен был провести эту операцию. Я должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы. Поэтому я решил вести наступление там, где враг имел слабое место, с очень малым количеством солдат для охраны границы", - сказал он.
Операцию на Курщине, добавил Сырский, проводили при "относительно немногочисленных украинских войсках".
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По словам генерала, таким образом удалось ослабить российский наступательный потенциал и снизить интенсивность атак, "за исключением Покровска и Курахово".
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