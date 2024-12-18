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Сырский: Выбора не было, я должен был провести Курскую операцию

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Главнокомандующий ВСУ рассказал, почему была начата операция в Курской области

Сырский: Выбора не было, я должен был провести Курскую операцию

ОП

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объяснил, почему была начата операция на Курщине.

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Как информирует Укрінформ, об этом он заявил в интервью Le Monde.

"У меня не было выбора, я должен был провести эту операцию. Я должен был одновременно сорвать наступление на Харьков, снять часть давления на всех фронтах и не допустить открытия нового фронта на Сумы. Поэтому я решил вести наступление там, где враг имел слабое место, с очень малым количеством солдат для охраны границы", - сказал он.

Операцию на Курщине, добавил Сырский, проводили при "относительно немногочисленных украинских войсках".

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По словам генерала, таким образом удалось ослабить российский наступательный потенциал и снизить интенсивность атак, "за исключением Покровска и Курахово".

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Комментарии
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download1 (huyersk)
19.12.2024 в 00:14
Щоб не допустити відкриття нового фронту на Сумах сам відкрив новий фронт у Курській області . Це вже нагадує маячню пуйла, про те, що якщо би вони не напали першими, то Україна напала . А маячню про те, що план був у тому, щоб взяти в полон російських військових для обміну чому за згадує ? Правда у тому, що це була витівка офісу президента заради особистого рейтинга, та ескалація війни, щоб "партнери" давали більше грошей на цю бойню та таким чином зірвати мирні переговори. Брехня, брехня і лише брехня л'ється з вуст влади .
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
19.12.2024 в 00:14
Щоб не допустити відкриття нового фронту на Сумах сам відкрив новий фронт у Курській області . Це вже нагадує маячню пуйла, про те, що якщо би вони не напали першими, то Україна напала . А маячню про те, що план був у тому, щоб взяти в полон російських військових для обміну чому за згадує ? Правда у тому, що це була витівка офісу президента заради особистого рейтинга, та ескалація війни, щоб "партнери" давали більше грошей на цю бойню та таким чином зірвати мирні переговори. Брехня, брехня і лише брехня л'ється з вуст влади .
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