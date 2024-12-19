Спецпредставитель Трампа Келлог заявил, что Украина и Россия готовы к переговорам
И Трамп может стать посредником в этих переговорах
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Избранный Дональдом Трампом на должность спецпредставителя по вопросам Украины и России Кит Келлог считает, что Киев и Москва уже готовы к переговорам о мире.
Об этом Кэллог заявил в интервью Fox News.
Кэллог заявил, что Украине и России самое время договориться о мире, учитывая ситуацию на поле боя, которая свидетельствует об истощении сил обеих сторон.
"Я думаю, что обе стороны готовы. Это напоминает драку в клетке: двое бойцов хотят выбить друг друга, но нужен арбитр, чтобы это прекратить. Я думаю, что президент Дональд Трамп может стать этим арбитром", - сказал Кэллог.
Он отметил, что исторически Россия воюет, используя стратегию массовых атак, что приводит к большим потерям с обеих сторон. "Это классическая война на истощение", – говорит Келлог.
По словам Келлога, война уже привела к колоссальным потерям: около 350-400 тысяч российских военных и 150 тысяч украинских. Он считает, это тот момент, когда обе стороны должны "сделать шаг назад" и начать переговоры.
Спецпредставитель заявляет, что Трамп станет посредником в мирных переговорах и выполнит обещание, которое дал такое обещание во время предвыборной кампании.
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