У команды УПЛ может появиться новый владелец еще до конца года, – инсайдер
Все зависит от результата переговоров
фото из соцсетей
Игорь Бурбас сообщил, что "Черноморец" близок к смене владельцев. Об этом журналист заявил в очередном выпуске на своем YouTube-канале.
Он не стал называть компанию, но намекнул, что потенциальный инвестор работает в сфере беттинга и имеет кавказское происхождение. Инсайдер добавляет, что в текущем состоянии "моряки" не обладают значительными активами, а состав коллектива уже длительное время формируется за счет арендных договоренностей и свободных агентов.
Но переговоры могут не принести желаемый результат, если действующие собственники будут принципиально отстаивать определенную сумму сделки. Главный момент в диалоге — это степень желания Vertex United продать клуб, поскольку из-за кризиса в украинском футболе, а также проблем с законом Борис Кауфман и Александр Грановский не смогли проинвестировать "черно-синих" должным образом.
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