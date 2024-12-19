Компания экс-игрока Вереса стала новым техническим партнером ровенской команды и заявила о главной цели

Со следующего сезона новым техническим партнером "Вереса" станет местный бренд Buntar. Соответствующее решение поддержали члены наблюдательного совета.

“Бренд был создан в 2020 году. Хотя, по факту мы работаем значительно дольше. Раньше мы отшивали готовую продукцию для брендов Reserved, Mohito и других. Сейчас пытаемся масштабироваться. Нам очень интересно сотрудничество с футбольным клубом. Уверяю, уже летом вы увидите, что местный украинский, ровенский бренд может создавать спортивную экипировку. Приложим усилия, чтобы "Верес" выглядел наиболее стильно в УПЛ. Думаю, это очень символично, ведь в свое время я также играл за "Верес" во Второй лиге", – рассказал совладелец компании Buntar Дмитрий Вознюк.