Компания экс-игрока Вереса стала новым техническим партнером ровенской команды и заявила о главной цели
Красно-черные начали сотрудничество с местным производителем
instagram.com/veres.club
Со следующего сезона новым техническим партнером "Вереса" станет местный бренд Buntar. Соответствующее решение поддержали члены наблюдательного совета.
“Бренд был создан в 2020 году. Хотя, по факту мы работаем значительно дольше. Раньше мы отшивали готовую продукцию для брендов Reserved, Mohito и других. Сейчас пытаемся масштабироваться. Нам очень интересно сотрудничество с футбольным клубом. Уверяю, уже летом вы увидите, что местный украинский, ровенский бренд может создавать спортивную экипировку. Приложим усилия, чтобы "Верес" выглядел наиболее стильно в УПЛ. Думаю, это очень символично, ведь в свое время я также играл за "Верес" во Второй лиге", – рассказал совладелец компании Buntar Дмитрий Вознюк.
“Мы анализировали разные варианты, было много предложений. Качество одинаковое, цены – разные. Мне интересна история сотрудничества с такой гибкой в принятии решений местной компанией. У них хороший опыт. Производство расположено в Ровно. Их предложение было самым дешевым. В течение месяца будут первые образцы. Надеемся, уже весной получить первую продукцию для фаншопа”, – сказал президент Иван Надеин.
После возрождения клуба в середине 2010-х форму для команды готовили испанские бренды Joma и Kelme, итальянская компания Legea и Nike (США).
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