Силы обороны ликвидировали за сутки более полторы тысячи оккупантов - Генштаб
Также выведено из строя 170 единиц техники
Генштаб ВСУ
За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 1530 захватчиков, 5 вражеских танков, 27 бронемашин и 14 артсистем.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 768 220 (+1530) человек,
- танков - 9576 (+5) ед,
- боевых бронированных машин - 19799 (+27) ед,
- артиллерийских систем - 21178 (+14) ед,
- РСЗО - 1256 (+0) ед,
- средства ПВО - 1026 (+1) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20521 (+51),
- крылатые ракеты - 2943 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 31678 (+68) ед,
- специальная техника - 3656 (+4).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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