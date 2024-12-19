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Силы обороны ликвидировали за сутки более полторы тысячи оккупантов - Генштаб

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Силы обороны ликвидировали за сутки более полторы тысячи оккупантов - Генштаб

Генштаб ВСУ

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За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 1530 захватчиков, 5 вражеских танков, 27 бронемашин и 14 артсистем.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 768 220 (+1530) человек,
  • танков - 9576 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин - 19799 (+27) ед,
  • артиллерийских систем - 21178 (+14) ед,
  • РСЗО - 1256 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1026 (+1) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20521 (+51),
  • крылатые ракеты - 2943 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 31678 (+68) ед,
  • специальная техника - 3656 (+4).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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