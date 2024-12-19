Разведдроны, катера и прочее. Британия объявила новый пакет военной помощи Украине

Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов). Об этом информирует Reuters.

Так, анонсированный пакет помощи включает:

92 миллиона фунтов стерлингов (около 116 млн долларов) на средства для усиления военно-морских сил Украины, в том числе малые катера, разведывательные дроны, надводные безэкипажные корабли, беспилотники для поиска боеприпасов и противоминные дроны.

68 млн фунтов стерлингов (около 85,5 млн долларов) на средства противовоздушной обороны, включая радары, наземные средства для приманки и системы радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

26 млн фунтов стерлингов (около 32,7 млн долларов) Лондон направит на оказание поддержки и запасных частей для систем, ранее поставленных в Украину.

39 млн фунтов стерлингов (около 49 млн долларов) предназначены на предоставление более 1000 систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками и на совместную закупку респираторов и оборудования для усиления защитных возможностей Вооруженных сил Украины.

Также Великобритания также заявила, что предложит Украине больше подготовки для военных.

Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с будущим президентом США Дональдом Трампом 18 декабря: стороны обсудили полномасштабное вторжение РФ в Украину.