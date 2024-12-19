Разведдроны, катера и прочее. Британия объявила новый пакет военной помощи Украине
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фото из свободных источников
Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи на сумму 225 миллионов фунтов стерлингов (286 миллионов долларов). Об этом информирует Reuters.
Так, анонсированный пакет помощи включает:
- 92 миллиона фунтов стерлингов (около 116 млн долларов) на средства для усиления военно-морских сил Украины, в том числе малые катера, разведывательные дроны, надводные безэкипажные корабли, беспилотники для поиска боеприпасов и противоминные дроны.
- 68 млн фунтов стерлингов (около 85,5 млн долларов) на средства противовоздушной обороны, включая радары, наземные средства для приманки и системы радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
- 26 млн фунтов стерлингов (около 32,7 млн долларов) Лондон направит на оказание поддержки и запасных частей для систем, ранее поставленных в Украину.
- 39 млн фунтов стерлингов (около 49 млн долларов) предназначены на предоставление более 1000 систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками и на совместную закупку респираторов и оборудования для усиления защитных возможностей Вооруженных сил Украины.
Также Великобритания также заявила, что предложит Украине больше подготовки для военных.
Накануне премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с будущим президентом США Дональдом Трампом 18 декабря: стороны обсудили полномасштабное вторжение РФ в Украину.
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Источник:Reuters
Опубликовал: Александр Бураков
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