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Удар тремя ракетами и 85-ю дронами. Воздушные Силы сообщили о последствиях тревожной ночи

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Удар тремя ракетами и 85-ю дронами. Воздушные Силы сообщили о последствиях тревожной ночи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В ночь на 19 декабря 2024 года Россия нанесла удар двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Крыма и Ростовской обл., управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской обл. и 85-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов Брянск, Курск, Миллерово, Орел - рф.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 45 "шахедов" и дронов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях.

Вследствие активного противодействия Сил обороны 40 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате ракетного удара повреждены частные, многоквартирные дома и муниципальное имущество на Сумщине и Днепропетровщине. Предварительно без жертв и пострадавших.

Попаданий БпЛА не зафиксировано, информация о разрушениях или пострадавших не поступала.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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