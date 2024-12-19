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Капитан сборной Румынии: Гол в ворота Украины на Евро - гол всей моей карьеры

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Капитан сборной Румынии: Гол в ворота Украины на Евро - гол всей моей карьеры

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник и капитан румынской сборной Николае Станчу отреагировал на получение награды "Лучший гол года в Румынии".

Этот мяч Станчу забил в ворота сборной Украины на чемпионате Европы-2024.

"После того, как я ударил по мячу, я знал, что он попадет в ворота. Знаю, что когда я метко бью по мячу, он попадает туда, куда должен попасть. Я знал, что это будет гол. Без лишней скромности скажу, что если бы вратарь был в лучшей позиции, то этот удар было бы трудно отбить. Реакция болельщиков столь же прекрасна, как и гол.

Это гол года, но также и гол моей карьеры. Он самый красивый не только потому, что я забил его на чемпионате Европы. Я забивал много из-за пределов штрафной площади, но этот - лучший. С этого момента играть стало намного легче. Затем последовали другие голы, которые принесли нам самую решающую победу на финальной стадии", - приводит слова хавбека FRF.tv.

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Украина Румыния гол Евро 2024
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Источник:
frf.ro
Опубликовал: Александр Бураков
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