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Поражен стратегический объект. В Генштабе сообщили о попадании в очередной российский НПЗ

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Последствия еще полностью неизвестны

Поражен стратегический объект. В Генштабе сообщили о попадании в очередной российский НПЗ

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Ночью 19 декабря в Ростовской области прогремели мощные взрывы. Силы обороны нанесли удары по Новошахтинскому заводу нефтепродуктов. Об этом пишет Генеральный штаб ВСУ.

"Сегодня ночью силами и средствами Военно-Морских Сил ВСУ и Службы безопасности Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесено поражение по инфраструктуре и производственным мощностям АО "Новошахтинский завод нефтепродуктов", что в Ростовской области рф.

Это единственный НПЗ, работающий в Ростовской области.

Используется для обеспечения потребностей вооруженных сил рф.

Специализируется на производстве мазута, печного, судового и дизельного топлива, прямогонного бензина. Проектная мощность переработки достигает 7,5 млн тонн нефти в год.

Подтверждается пожар в районе объекта, а именно на установке каталитического крекинга ЭЛОУ-АВТ-2.5.

Подробная информация о последствиях поражения пока уточняется", - говорится в сообщении.

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ВСУ нефтебаза война с россией генштаб
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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