"Мы просто не имеем права". Зеленский отверг идею об уменьшении численности ВСУ
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Украина не согласится на уменьшение численности своих вооруженных сил. Даже если получит приглашение в НАТО. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами в Брюсселе.
"Лучшее (из вариантов гарантий) - это сильная армия, большая армия. Самая большая в Европе армия. Ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права, в любом случае, даже на пути в НАТО. Пока мы не в НАТО, мы рискуем".
Зеленский отметил, что главная гарантия безопасности для Украины - это вступление в НАТО. В то же время он рассматривает все возможные типы гарантий, в том числе "санкционные и финансовые".
"Но всего этого недостаточно, чтобы говорить, что Путин не придет снова".
Ранее аналитики и СМИ сообщали, что одними из главных требований российского диктатора Владимира Путина на вероятных мирных переговорах могут быть сокращение украинской армии и отказ от вступления в НАТО.
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