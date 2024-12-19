"Мы просто не имеем права". Зеленский отверг идею об уменьшении численности ВСУ

Украина не согласится на уменьшение численности своих вооруженных сил. Даже если получит приглашение в НАТО. Об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами в Брюсселе.

"Лучшее (из вариантов гарантий) - это сильная армия, большая армия. Самая большая в Европе армия. Ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права, в любом случае, даже на пути в НАТО. Пока мы не в НАТО, мы рискуем".

Зеленский отметил, что главная гарантия безопасности для Украины - это вступление в НАТО. В то же время он рассматривает все возможные типы гарантий, в том числе "санкционные и финансовые".

"Но всего этого недостаточно, чтобы говорить, что Путин не придет снова".

Ранее аналитики и СМИ сообщали, что одними из главных требований российского диктатора Владимира Путина на вероятных мирных переговорах могут быть сокращение украинской армии и отказ от вступления в НАТО.