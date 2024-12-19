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"Расслабленные, напох**х"?" Вацко разнес Динамо за провал в Лиге Европы

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"Расслабленные, напох**х"?" Вацко разнес Динамо за провал в Лиге Европы

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский журналист Виктор Вацко жестко раскритиковал игроков выступление киевского "Динамо" в текущем розыгрыше Лиги Европы.

"Напишите мне в комментариях, что это значит? Расслабленные, напох**х? Ну в принципе оно и так видно: 6 игр в ЛЕ, 0 побед, 0 ничьих, 6 поражений, 1 гол забили, 15 пропустили.

Больше всего мне в этой ситуации, вы не поверите, братьев Суркисов жаль, они же платят зарплату этим чиловым мальчикам с ручками в трусиках, и очень хорошие зарплаты они им платят, стабильно платят. И это же братья Суркисы рассматривают чиловых мальчиков, как инвестицию. Как кого-то, кого можно продать в Европу, заработать хорошие деньги", - сказал Вацко.

Напомним, "Динамо" досрочно потеряло теоретические шансы на попадание в плей-офф Лиги Европы.

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Виктор Вацко Лига Европы Динамо (Киев)
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Источник:
Вацко Live
Опубликовал: Александр Бураков
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