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Путин: Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимности

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Путин: Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимности

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что будет говорить с президентом Владимиром Зеленским, только если тот будет "легитимным".

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Как информирует росСМИ, об этом он заявил во время прямой линии.

"Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность", - цитируют президента страны-оккупанта СМИ.

Диктатор отметил, что РФ будет подписывать документы о мире "только с легитимным руководителем Украины".

Он добавил, что РФ готова вести переговоры с Украиной на базе стамбульских договоренностей и с учетом ситуации "на земле".

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Владимир Путин Владимир Зеленский война с россией
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Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
19.12.2024 в 16:37
ЗНОВУ ПРОПУТІНСЬКИЙ САЙТ UA-ФУТБОЛ З ПОВАГОЮ І "РАБОЛЄПІЄМ" ШАНУЄ МІЖНАРОДНОГО ВІЙСЬКОВОГО ЗЛОЧИНЦЯ ТА ВБИВЦЮ УКРАЇНЦІВ ! ЯКОГО, ПРОБАЧТЕ, Х@РА, ВИ ЗНОВУ ПИШЕТЕ ЙОГО ПРОКЛЯТЕ ПРІЗВИЩЕ З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ, ЧОГО НЕ РОБИТЬ НІ ОДНЕ ЗМІ В УКРАЇНІ. Я ВЖЕ НЕ РАЗ ПОМІЧАВ ПОВАГУ ВАШОГО САЙТУ ДО ОСІБ, ЯКІ ВІДКРИТО ГАДЯТЬ НА УКРАЇНЦІВ ТА ПІДТРИМУЮТЬ "РУСЬКИЙ МІР" (НАПРИКЛАД КОЛИШНІЙ ФУТБОЛІСТ ЛЕОНЕНКО). ЦЯ ПРОПУТІНСЬКА ІСТОТА СТАЛА "ПОЧОТНИМ ЛІЦОМ САЙТА"
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
19.12.2024 в 16:37
ЗНОВУ ПРОПУТІНСЬКИЙ САЙТ UA-ФУТБОЛ З ПОВАГОЮ І "РАБОЛЄПІЄМ" ШАНУЄ МІЖНАРОДНОГО ВІЙСЬКОВОГО ЗЛОЧИНЦЯ ТА ВБИВЦЮ УКРАЇНЦІВ ! ЯКОГО, ПРОБАЧТЕ, Х@РА, ВИ ЗНОВУ ПИШЕТЕ ЙОГО ПРОКЛЯТЕ ПРІЗВИЩЕ З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ, ЧОГО НЕ РОБИТЬ НІ ОДНЕ ЗМІ В УКРАЇНІ. Я ВЖЕ НЕ РАЗ ПОМІЧАВ ПОВАГУ ВАШОГО САЙТУ ДО ОСІБ, ЯКІ ВІДКРИТО ГАДЯТЬ НА УКРАЇНЦІВ ТА ПІДТРИМУЮТЬ "РУСЬКИЙ МІР" (НАПРИКЛАД КОЛИШНІЙ ФУТБОЛІСТ ЛЕОНЕНКО). ЦЯ ПРОПУТІНСЬКА ІСТОТА СТАЛА "ПОЧОТНИМ ЛІЦОМ САЙТА"
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