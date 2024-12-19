Путин: Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимности
Очередные заявления диктатора
Getty Images/Global Images Ukraine
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что будет говорить с президентом Владимиром Зеленским, только если тот будет "легитимным".
Как информирует росСМИ, об этом он заявил во время прямой линии.
"Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность", - цитируют президента страны-оккупанта СМИ.
Диктатор отметил, что РФ будет подписывать документы о мире "только с легитимным руководителем Украины".
Он добавил, что РФ готова вести переговоры с Украиной на базе стамбульских договоренностей и с учетом ситуации "на земле".
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Просто Квашин (Харків)
19.12.2024 в 16:37
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