Путин: Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимности

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что будет говорить с президентом Владимиром Зеленским, только если тот будет "легитимным".

Как информирует росСМИ, об этом он заявил во время прямой линии.

"Россия будет говорить с Зеленским, если он пойдет на выборы и получит легитимность", - цитируют президента страны-оккупанта СМИ.

Диктатор отметил, что РФ будет подписывать документы о мире "только с легитимным руководителем Украины".

Он добавил, что РФ готова вести переговоры с Украиной на базе стамбульских договоренностей и с учетом ситуации "на земле".