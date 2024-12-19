Зеленский хочет участия Европы в переговорах о мире с Россией

Америка и Европа должны быть за столом переговоров о мире с Россией. Украина, как и ЕС, должна начать переговоры на сильных позициях, а сила Европы - в единстве.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Нам нужна скоординированная работа ради длительного мира, а не просто приостановление боевых действий, к которому стремится Путин, чтобы выиграть время. Мы должны подтолкнуть Москву к настоящему, устойчивому и гарантированному миру", - рассказал Зеленский.

По его словам, все понимают, что новоизбранный президент США Дональд Трамп после инаугурации увеличит усилия, направленные на окончание войны. И потом будет все зависеть от того, поддержит ли его Европа сильным, единым голосом.

Зеленский считает, что для Украины важно работать вместе. Чтобы Китай, Индия, Саудовская Аравия, Бразилия и другие партнеры с Глобального Юга не только уважали территориальную целостность Украины, но и использовали свое влияние на Россию, когда это необходимо.

"Мы просим Европу уделять больше внимания роли этих стран, поскольку они могут подтолкнуть Россию к уважению принципов территориальной целостности, что будет отвечать их собственным интересам и способствовать приближению мира", - сказал президент.

По его мнению, Европа и Америка способны приблизить завершение войны, справедливый и надежный мир. Однако для того, чтобы Соединенные Штаты могли применять максимальное давление, Европа должна занять четкую позицию.

Зеленский привел семь примеров того, что заставит Россию признать необходимость мира: