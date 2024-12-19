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Зеленский хочет участия Европы в переговорах о мире с Россией

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Зеленский привел семь примеров того, что заставит Россию признать необходимость мира

Зеленский хочет участия Европы в переговорах о мире с Россией

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Америка и Европа должны быть за столом переговоров о мире с Россией. Украина, как и ЕС, должна начать переговоры на сильных позициях, а сила Европы - в единстве.

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Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Нам нужна скоординированная работа ради длительного мира, а не просто приостановление боевых действий, к которому стремится Путин, чтобы выиграть время. Мы должны подтолкнуть Москву к настоящему, устойчивому и гарантированному миру", - рассказал Зеленский.

По его словам, все понимают, что новоизбранный президент США Дональд Трамп после инаугурации увеличит усилия, направленные на окончание войны. И потом будет все зависеть от того, поддержит ли его Европа сильным, единым голосом.

Зеленский считает, что для Украины важно работать вместе. Чтобы Китай, Индия, Саудовская Аравия, Бразилия и другие партнеры с Глобального Юга не только уважали территориальную целостность Украины, но и использовали свое влияние на Россию, когда это необходимо.

"Мы просим Европу уделять больше внимания роли этих стран, поскольку они могут подтолкнуть Россию к уважению принципов территориальной целостности, что будет отвечать их собственным интересам и способствовать приближению мира", - сказал президент.

По его мнению, Европа и Америка способны приблизить завершение войны, справедливый и надежный мир. Однако для того, чтобы Соединенные Штаты могли применять максимальное давление, Европа должна занять четкую позицию.

Зеленский привел семь примеров того, что заставит Россию признать необходимость мира:

  • первое: геополитическая ясность для Украины и Европы - приглашение Украины присоединиться к НАТО;
  • второе: четкий прогресс в вопросе членства Украины в ЕС;
  • третье: усиление нашей обороны обещанными вооружениями и системами ПВО, а также срочное оснащение бригад;
  • четвертое: увеличение инвестиций в производство оружия в Украине и Европе для наращивания потенциала;
  • пятое: сохранение и усиление санкций против России вплоть до достижения полноценного, длительного мира;
  • шестое: более активное использование замороженных российских активов для поддержки мирных усилий;
  • седьмое: социальная устойчивость - помощь Украине в восстановлении школ, больниц, энергетической инфраструктуры для обеспечения нормальной жизни. Это является доказательством провала войны России.
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Gudvin85 (Киев)
19.12.2024 в 17:37
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Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
19.12.2024 в 17:37
Сильно хочет?
Ответить
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