Зеленский о возрасте мобилизации: Если человек без оружия, какая разница, 20 лет ему, или 30?

Президент Владимир Зеленский, комментируя обсуждение о возможном снижении мобилизационного возраста, отметил, что сейчас более насущным является обеспечение войск оружием и тренировкой со стороны Запада.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

По просьбе прокомментировать дискуссии на Западе о понижении возраста мобилизации до 18 лет президент сказал: "Скажите, пожалуйста, если человек стоит перед вами без оружия, какая разница – 20 лет этому человеку или 30? Никакой разницы нет".

"То есть партнеры обращают внимание на физические возможности того или иного военного. А я обращаю внимание на то, что у нас есть "голые" бригады… У нас достаточно разных бригад: есть сильные бригады, а есть бригады, которые неукомплектованные, прежде всего – оружием ", – добавил он.

Глава государства далее сказал, что считает "не очень справедливыми" требования на Западе относительно снижения возраста мобилизации, приведя в пример проблемы с подготовкой украинских бригад за рубежом.

"Когда мы говорили о тренировках 14 бригад – минимум 12 бригад за границей… и на сегодняшний день мы имеем одну бригаду, которую тренировали во Франции, и одну, которая сегодня дополнительно тренируется в Германии Соединенными Штатами, кстати", – утверждает он.

Зеленский признал, что "людей всегда недостаточно", приводя еще один аргумент - о технологичности нынешней войны в Украине.

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"Современные технологии – ракеты, дроны, дальнобойные возможности, ПВО – все это очень важные вещи. Как можно работать вперед, если с неба падают КАБы, а ты не контролируешь небо? То есть не хватает ПВО и количество F-16 в нашем небе пока маловато ", – отметил глава государства.