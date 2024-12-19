Зеленский о возрасте мобилизации: Если человек без оружия, какая разница, 20 лет ему, или 30?
Президент снова вернулся к вопросу о возрасте мобилизации
скріншот з відео
Президент Владимир Зеленский, комментируя обсуждение о возможном снижении мобилизационного возраста, отметил, что сейчас более насущным является обеспечение войск оружием и тренировкой со стороны Запада.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".
По просьбе прокомментировать дискуссии на Западе о понижении возраста мобилизации до 18 лет президент сказал: "Скажите, пожалуйста, если человек стоит перед вами без оружия, какая разница – 20 лет этому человеку или 30? Никакой разницы нет".
"То есть партнеры обращают внимание на физические возможности того или иного военного. А я обращаю внимание на то, что у нас есть "голые" бригады… У нас достаточно разных бригад: есть сильные бригады, а есть бригады, которые неукомплектованные, прежде всего – оружием ", – добавил он.
Глава государства далее сказал, что считает "не очень справедливыми" требования на Западе относительно снижения возраста мобилизации, приведя в пример проблемы с подготовкой украинских бригад за рубежом.
"Когда мы говорили о тренировках 14 бригад – минимум 12 бригад за границей… и на сегодняшний день мы имеем одну бригаду, которую тренировали во Франции, и одну, которая сегодня дополнительно тренируется в Германии Соединенными Штатами, кстати", – утверждает он.
Зеленский признал, что "людей всегда недостаточно", приводя еще один аргумент - о технологичности нынешней войны в Украине.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
"Современные технологии – ракеты, дроны, дальнобойные возможности, ПВО – все это очень важные вещи. Как можно работать вперед, если с неба падают КАБы, а ты не контролируешь небо? То есть не хватает ПВО и количество F-16 в нашем небе пока маловато ", – отметил глава государства.
Популярное сейчас
- "Мы просто не имеем права". Зеленский отверг идею об уменьшении численности ВСУ
- Усик – Фьюри. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию поединка-реванша
- Экс-игрок Металлиста почти сразу ворвался в основной состав английского коллектива
- Сийярто заявил, что Венгрия заблокировала санкции ЕС в отношении ОКР и двух российских футбольных клубов
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
Комментарии 2