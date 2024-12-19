Бывший игрок сборной Украины пережил трансплантацию сердца. Врач и пациент рассказали о периоде восстановления

Еще каких-нибудь двадцать лет назад он радовал болельщиков своей игрой. А потом, повесив бутсы на гвоздь, ступил на тренерскую стезю. С тех пор ему пришлось применять богатый опыт в роли тренера и в должности селекционера команды УПЛ, а также быть наставником в командах любительского и юношеского уровня. А еще участвовать в матчах ветеранов, куда его регулярно приглашают организаторы. Все это об Андрее Телесненко - одном из игроков сборной Украины середины 90-х годов, капитане одесского "Черноморца".

ИЗ ИГРОКОВ – В ТРЕНЕРЫ

Дебютировав в составе "моряков" еще в чемпионате СССР в 1988 году, он отыграл в нем почти восемь сезонов. А потом демонстрировал свое высокое мастерство в других странах, нередко добывая медали и трофеи. Вернувшись после футбольных путешествий в родной город в 35-летнем возрасте, Телесненко на протяжении четырех с половиной сезонов успешно играл, а затем был тренером "Днестра" из соседнего Овидиополя. Именно оттуда в свой тренерский штаб в "Черноморец" его пригласил тогдашний главный тренер Семен Альтман, у которого еще в 80-х годах он играл в дублирующем составе "моряков".

Шли годы, сменявшие в "Черноморце" одного наставника за другим, а Андрей Телесненко продолжал оставаться в команде. Но после 13 лет, проведенных в тренерском штабе "моряков", он не потерялся на других местах работы, где его профессионализм и человеческие качества тоже проявились сполна. В частности, не один год своей деятельности Телесненко посвятил тренировкам детей с недостатками здоровья. Работа с инклюзивными подопечными была нелегкой, а главное – ответственной. Однако тренера Андрея Васильевича, как и его коллегу по наставнической работе и бывшего одноклубника Сергею Згуру, дети уважали и любили. С уважением к нему относились и в любительском коллективе одесского "Титана", где он исполнял роль начальника команды.

СИГНАЛ SOS ДЛЯ "ИЗНОШЕННОГО" СЕРДЦА

Казалось бы, все в профессиональной карьере Андрея Телесненко складывается хорошо: есть любимая работа, от которой он получает удовольствие. Однако насыщенный график, совмещенный с решением сопутствующих жизненных вопросов в достаточно тяжелый для Одессы период войны, в начале сентября отразился на состоянии здоровья. Не выдержало сердце – дало серьезный сбой. Обследование показало: многочисленные стрессы по вышеназванным причинам привели к инфаркту. 6 сентября тренер был госпитализирован в столичный Центр взрослой кардиологии и кардиохирургии, где разноплановое обследование показало: сердце пациента слишком "изношено". В тот момент главный орган человека выполнял свои функции только на 10 процентов, что требовало его замены. Было два варианта: искусственное сердце и донорское. После того, как избран был второй, началась длительная подготовка Андрея Телесненко к операции.

Тем временем после многочисленных публикаций в прессе, в соцсетях, на youtube-каналах и информации на телеканале UPL.TV продолжался сбор средств для лечения и реабилитации любимца одесских болельщиков. На призыв о помощи отозвалось большое количество неравнодушных людей из разных уголков мира, перечислявших деньги по указанным реквизитам.

ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД ДЛЯ ЛЮБИМОГО ТРЕНЕРА

Материальная помощь поступала долгое время, даже от незнакомых людей. Что лишний раз подтверждало, что в современном мире еще осталось место добру. Давний друг и одноклубник Телесненко Александр Никифоров, первым открывший расчетный счет для сбора средств на его спасение, не переставал удивляться: один из банков перечислил сумму в 30 000 гривен, а львиную долю составили переводы частных лиц, среди которых было немало друзей, соседей, знакомых и даже маленьких подопечных Андрея Васильевича.

– Больше всего меня поразил перевод, о происхождении которого стало понятно по приписке относительно его назначения – "Моему любимому тренеру", – вспоминает Никифоров. – Это было очень трогательно. От простой детской искренности в тот момент на глаза накатились слезы.

Не осталось в стороне от беды известного футболиста и тренера и футбольное сообщество - как Украины, так и зарубежья. Деньги поступали как от клубов, так и от коллег по ремеслу лично. Главный тренер родного для Андрея Телесненко "Черноморца" Александр Бабич собрал средства в своей команде, помогали кто чем мог Григорий Бибергал, Леонид Буряк, Семен Альтман, Владимир Цыткин, Игорь Жабченко, Святослав Сирота, Руслан Хван, тот же Никифоров. Из США – Эдуард Лучин, из Израиля – Эмиль Брыль…

Финансовую поддержку оказали и в мэрии Одессы, о чем позаботился один из ее представителей, ярый поклонник футбола Василий Иеремия. По его инициативе мэр Геннадий Труханов распорядился выделить значительную сумму для бывшего спортсмена.

ОПЕКА ДЛЯ БЫВШЕГО ПОДОПЕЧНОГО

Подготовка к операции, которая бы давала шанс на новую жизнь Андрею Телесненко, длилась не один месяц. Врачи тщательно исследовали организм 58-летнего пациента, проведя за это время все необходимые мероприятия. Это тот случай, когда следует исключить какие-либо риски, чтобы во время трансплантации донорского сердца не произошло никаких неожиданностей. С этой целью пришлось даже делать операцию по удалению желчного пузыря и провести серьезное лечение стоматологического характера. Впрочем, испытания Телесненко, продолжавшиеся более двух месяцев, этими мерами не ограничивались.

– Следует отдать ему должное в этом непростом испытании. Андрей Телесненко - молодец, держится, как настоящий боец, - так охарактеризовал его экс-президент ФК "Черноморец" Григорий Бибергал, который постоянно занимается своим бывшим игроком на протяжении всего периода пребывания в столичной клинке. – Даст Бог, Теля себя еще проявит в футбольных делах.

Григорий Бибергал, имя которого хорошо известно не только в футбольных кругах Одессы, но и всей Украины, взял на себя едва ли не самый большой забот по спасению жизни Телесненко. Он, словно дирижер оркестра, который умело управляет всеми инструментами. Под пристальным контролем Бибергала все три с половиной месяца находятся все важные процессы – и организационные, и лечебные, и финансовые.

ПОД БОЖЬИМ ПОКРОВОМ

Время "Икс" для Андрея Телесненко наступило ровно месяц назад - 19 ноября. Именно этот день можно назвать вторым Днем рождения. Утром он оказался на операционном столе, где над пациентом долгое время колдовала медицинская группа во главе с опытным кардиохирургом Сергеем Варбанцем. Сложая и ответственная операция длилась не один час и прошла успешно. Ныне у Телесненко продолжается довольно непростой период реабилитации. Об этом подробно рассказал Варбанец.

- Все сейчас выглядит так, что с Божьей помощью мы с Андреем движемся в правильном направлении, - сказал он. - Пациент - большая умничка. После трансплантации прошел уже месяц, и уже сам этот факт является положительным. Ведь попал он в наше медицинское учреждение с сердечной недостаточностью, по сути – без сердца, и потребовалось подключение ЭКС (электрокардиостимулятора – прим. авт.).

– Как оцениваете состояние пациента на сегодняшний день?

– Как удовлетворительное. Все идет по плану, в соответствии с медицинским протоколом. Мы уже имеем результаты второй из трех проведенных биопсий, внушающих оптимизм (биопсия - это высокоточный и правильный анализ, который брался из сердца для тщательного иммуногистохимического исследования в очень серьезных условиях). Именно этот анализ показывает, как сердечная мышца приживается у пациента. Андрей – молодец, он уже наматывает километраж во время прогулок вокруг больницы. Ждем результата третьей биопсии, которая является одной из протокольных мер, предусмотренных в подобных случаях. Если все будет хорошо, на завтра планируем его выписку. Так что теперь Телесненко сможет набирать километраж на Трассе здоровья в родной Одессе. При этом каждый месяц будет приезжать в нашу клинику для тщательных плановых обследований.

В НОВУЮ ЖИЗНЬ – С ОПТИМИЗМОМ

Несмотря на тяжелое испытание, выпавшее на долю Андрея Телесненко, он ни на миг не теряет оптимизма и свойственного каждому одесситу чувства юмора. Именно эти качества во многом были для него залогом успеха в борьбе за жизнь. И продолжают быть, невзирая ни на что. За три с половиной месяца, проведенных в Центре взрослой кардиологии и кардиохирургии, он имел возможность проанализировать многие вещи. В частности, произошла переоценка ценностей и понимание важного факта: в мире еще не исчезли добро, отзывчивость и искренность.

– В первый же месяц своего пребывания на больничной койке я был поражен вниманием ко мне, – признался Телесненко. – Когда было объявлено о сборе средств, их слали даже совсем незнакомые мне люди. Я очень благодарен инициативе сайта UA-Футбол, который первым известил о моей непростой ситуацию и стал катализатором усилий для моего спасения, которые подхватили и другие издания, соцсети и youtube-каналы – в частности, Игорь Цыганик. Отдельная благодарность и главе УПЛ Евгению Дикому за то, что не оставил мою потребность без внимания. Еще раз убеждаюсь в человеческих качествах Сергея Згуры, Александра Никифорова и Григория Бибергала, которые постоянно занимались мной. Я искренне благодарен каждому человеку, кто в это тяжелое время нашел возможность поддержать меня – кто-то денежным переводом, кто-то посещением в больнице, а кто-то добрым словом, сказанным в телефонном разговоре или написанным в сообщении. Хотел бы поблагодарить и низко поклониться всему коллективу Центра взрослой кардиологии и кардиохирургии – в частности, заведующему отделением Сергею Варбанцу, лечащему врачу Марьяне Дякун и анестезиологу Валерию Дегтярю. Каждый из тех, через чьи руки я прошел в клинике – врачей, анестезиолога, медсестер, санитарок и всего персонала в целом готов искренне обнять. Как и медиков из стоматологического центра "Цифра" во главе с Александром Семененко, которые тоже готовили меня к трансплантации. Этот переломный период в моей жизни никогда не забыть. Я очень благодарен и тронут. Слава Богу, что вы есть, добрые люди.

Следует отдать должное стойкости бывшего игрока сборной Украины и капитана "Черноморца". Спортивная закаленность и выносливость помогли ему пройти все этапы подготовки к замене сердца, теперь помогают в длительном процессе восстановления. Так что в добрый путь в новую жизнь!

Фото - из личного архива