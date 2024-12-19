Зеленский обозвал "долб***бом" Путина, который предлагает "дуэль" с "Орешником"

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х (Twitter) нецензурно ответил на идею лидера РФ Владимира Путина о "дуэли" российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и западных систем ПВО над Киевом.

Читайте также Зеленский хочет участия Европы в переговорах о мире с Россией

Об этом Зеленский написал в соцсети Х.

На опубликованном видео Путин предложил "высокотехнологичную дуэль": "Пусть соберут все [западные] системы ПВО и ПРО, выберут объект – например, в Киеве, а мы ударим "Орешником" и посмотрим, что произойдет".

"Люди гибнут, а ему "интересно"... Долб**б", – прокомментировал Владимир Зеленский.

Меньше 30 секунд на пост, меньше 15 минут в день – и вы в курсе всех ключевых футбольных и спортивных новостей. Подпишитесь на Telegram UA-Football