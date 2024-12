Зеленский обозвал "долб***бом" Путина, который предлагает "дуэль" с "Орешником"

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х (Twitter) нецензурно ответил на идею лидера РФ Владимира Путина о "дуэли" российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и западных систем ПВО над Киевом.

Об этом Зеленский написал в соцсети Х.

На опубликованном видео Путин предложил "высокотехнологичную дуэль": "Пусть соберут все [западные] системы ПВО и ПРО, выберут объект – например, в Киеве, а мы ударим "Орешником" и посмотрим, что произойдет".

"Люди гибнут, а ему "интересно"... Долб**б", – прокомментировал Владимир Зеленский.

People are dying, and he thinks it’s “interesting”... Dumbass. pic.twitter.com/JyJ9ok0fok