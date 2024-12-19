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Зеленский обозвал "долб***бом" Путина, который предлагает "дуэль" с "Орешником"

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Путин предложил "высокотехнологичную дуэль" с "Орешником" над Киевом

Зеленский обозвал "долб***бом" Путина, который предлагает "дуэль" с "Орешником"

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х (Twitter) нецензурно ответил на идею лидера РФ Владимира Путина о "дуэли" российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и западных систем ПВО над Киевом.

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Об этом Зеленский написал в соцсети Х.

На опубликованном видео Путин предложил "высокотехнологичную дуэль": "Пусть соберут все [западные] системы ПВО и ПРО, выберут объект – например, в Киеве, а мы ударим "Орешником" и посмотрим, что произойдет".

"Люди гибнут, а ему "интересно"... Долб**б", – прокомментировал Владимир Зеленский.

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1 голосов
Комментарии
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download1 (huyersk)
19.12.2024 в 21:04
довбойоб каже на довбойоба довбойоб. Звична справа серед довбойобів
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3
1
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Комментарии 4
download1 (huyersk)
19.12.2024 в 21:04
довбойоб каже на довбойоба довбойоб. Звична справа серед довбойобів
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3
1
avatar
Wreck (Киев)
19.12.2024 в 20:29
Долб**б это админ. Dumbass переводится как тупарь, тупой
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4
0
Romerik (YNWA)
19.12.2024 в 20:59
Це ти долб*йоб. А він його українською назвав саме довб*йоб. А як воно переклало англійський в 2 твіті англійською мовою це зовсім інше
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0
1
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
19.12.2024 в 20:10
Влучно.
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3
2

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