Зеленский обозвал "долб***бом" Путина, который предлагает "дуэль" с "Орешником"
Путин предложил "высокотехнологичную дуэль" с "Орешником" над Киевом
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х (Twitter) нецензурно ответил на идею лидера РФ Владимира Путина о "дуэли" российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник" и западных систем ПВО над Киевом.
Об этом Зеленский написал в соцсети Х.
На опубликованном видео Путин предложил "высокотехнологичную дуэль": "Пусть соберут все [западные] системы ПВО и ПРО, выберут объект – например, в Киеве, а мы ударим "Орешником" и посмотрим, что произойдет".
"Люди гибнут, а ему "интересно"... Долб**б", – прокомментировал Владимир Зеленский.
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People are dying, and he thinks it’s “interesting”... Dumbass. pic.twitter.com/JyJ9ok0fok— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 19, 2024
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