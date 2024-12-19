Зеленский: Никаких Стамбульских соглашений не существовало, Путин – старый фантазер
Сегодня много громких заявлений
BBC
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "никаких Стамбульских соглашений не существовало", по его словам, это был ультиматум от РФ.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ.
"Был ответ на ультиматум Российской Федерации. Он (президент РФ Владимир Путин, - ред) просто предлагал Украине сдаться, заморозить конфликт, изменить направление развития в РФ, чтобы они руководили нашим государством.
И этот человек говорит, что это какие-то сделки. Ну просто старый фантазер! Живет в каком-то своем мире и своем аквариуме", - сказал Зеленский.
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19.12.2024 в 22:31
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