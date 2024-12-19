Зеленский: Никаких Стамбульских соглашений не существовало, Путин – старый фантазер

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "никаких Стамбульских соглашений не существовало", по его словам, это был ультиматум от РФ.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ.

"Был ответ на ультиматум Российской Федерации. Он (президент РФ Владимир Путин, - ред) просто предлагал Украине сдаться, заморозить конфликт, изменить направление развития в РФ, чтобы они руководили нашим государством.

И этот человек говорит, что это какие-то сделки. Ну просто старый фантазер! Живет в каком-то своем мире и своем аквариуме", - сказал Зеленский.