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Зеленский: Никаких Стамбульских соглашений не существовало, Путин – старый фантазер

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Сегодня много громких заявлений

Зеленский: Никаких Стамбульских соглашений не существовало, Путин – старый фантазер

BBC

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "никаких Стамбульских соглашений не существовало", по его словам, это был ультиматум от РФ.

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Об этом он сказал во время пресс-конференции в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ.

"Был ответ на ультиматум Российской Федерации. Он (президент РФ Владимир Путин, - ред) просто предлагал Украине сдаться, заморозить конфликт, изменить направление развития в РФ, чтобы они руководили нашим государством.

И этот человек говорит, что это какие-то сделки. Ну просто старый фантазер! Живет в каком-то своем мире и своем аквариуме", - сказал Зеленский.

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Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.12.2024 в 22:31
Так, так, п@@@ить..)
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
19.12.2024 в 22:31
Так, так, п@@@ить..)
Ответить
1
0

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