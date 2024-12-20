Ванат оформил больше всех результативных действий среди украинцев в 2024 году
Несмотря на то, что у форварда были проблемы с попаданием в стартовый состав
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Нападающий "Динамо" чаще всех соотечественников принимал участие в голевых атаках в уходящем году. В его активе 19 точных ударов и 11 передач. На второй позиции рейтинга расположился Артём Довбик (19+6).
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Тройку лидеров замыкает Георгий Судаков (16+8). Николай Шапаренко гораздо лучше проявляет себя в качестве ассистента (8+15). Пятую позицию разделили одноклубники "Шахтера" Александр Зубков и Артем Бондаренко. На счету футболистов "горняков" по 20 результативных действий (8+12 и 13+7 соответственно).
Седьмое место в списке досталось еще одному игроку "Динамо" Назару Волошину (4+14).
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