Более двух тысяч оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери в войне
Значительно выше среднего в этот раз
Фото из свободных источников
Россия за последние сутки потеряла на фронте 2200 военных убитыми и ранеными, 24 бронемашины, 42 артсистемы и другую технику.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 770 420 (+2200) человек ликвидировано;
- танков - 9584 (+8) ед;
- боевых бронированных машин - 19 823 (+24) ед;
- артиллерийских систем - 21 220 (+42) ед;
- РСЗО - 1256 ед;
- средства ПВО - 1027 (+1) ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 600 (+79) ед;
- крылатых ракет - 2943 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 31 793 (+115) ед;
- специальной техники - 3662 (+6) ед.
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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