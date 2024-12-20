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Более двух тысяч оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери в войне

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Значительно выше среднего в этот раз

Более двух тысяч оккупантов. Генштаб подытожил вражеские потери в войне

Фото из свободных источников

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Россия за последние сутки потеряла на фронте 2200 военных убитыми и ранеными, 24 бронемашины, 42 артсистемы и другую технику.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 770 420 (+2200) человек ликвидировано;
  • танков - 9584 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин - 19 823 (+24) ед;
  • артиллерийских систем - 21 220 (+42) ед;
  • РСЗО - 1256 ед;
  • средства ПВО - 1027 (+1) ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 329 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20 600 (+79) ед;
  • крылатых ракет - 2943 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 31 793 (+115) ед;
  • специальной техники - 3662 (+6) ед.
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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