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"Борьба или переговоры". Блинкен заявил, что Украина должна принять фундаментальные решения по войне

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Интересно как оно будет приниматься

"Борьба или переговоры". Блинкен заявил, что Украина должна принять фундаментальные решения по войне

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Администрация президента США Джо Байдена пытается сделать все возможное, чтобы Украина имела ресурсы продолжать бороться в 2025 году. Но стране нужно сделать выбор - продолжать войну или вести переговоры о мире. Об этом сказал государственный секретарь США Энтони Блинкен в интервью MSNBC.

"Я хочу убедиться, что мы даем новой администрации и украинцам максимально сильные возможности для игры в 2025 году. Украинцы должны принять фундаментальные решения о продолжении борьбы или о переговорах и попытках довести это до прекращения огня. Фундаментальный вопрос заключается в том, готова ли Россия сделать это, и сделать это добросовестно.

Но если она пойдет на это, мы хотим убедиться, что у украинцев и администрации Трампа есть наилучшие возможности для игры, чтобы заключить максимально прочную сделку. А это означает попытку укрепить позицию Украины на поле боя, убедиться, что у нее есть деньги, что у нее есть боеприпасы и что у нее есть мобилизованная рабочая сила для продолжения.

Если это дойдет до того, что будет прекращение огня, и это прекращение огня на справедливых и долгосрочных условиях, это было бы хорошо. Но чтобы оно было долгосрочным, должны быть какие-то гарантии того, что Россия не просто отдохнет, перевооружится и снова нападет через год, два года, пять лет. Это будет иметь решающее значение.

Это страна, которая прочно стоит как независимая страна. Ее не стерли с карты. Это то, чего хотел сделать Путин. Он потерпел неудачу. Она может крепко стоять на собственных ногах в военном, экономическом, демократическом плане. Это лучший возможный упрек Путину. И я знаю, что президент Трамп захочет заключить хорошую сделку в будущем", - заявил Блинкен.

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Источник:
state.gov
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Spokoynо (Київ)
20.12.2024 в 09:05
Я за боротьбу!
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Комментарии 1
avatar
Spokoynо (Київ)
20.12.2024 в 09:05
Я за боротьбу!
Ответить
0
1

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