Удар по Киеву баллистикой и атака шахедами. Сколько всего было запущено целей и какие последствия?
Есть погибшие и раненые
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В ночь на 20 декабря 2024 года противник нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской обл., управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства Курской обл. и 65-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов из районов Брянск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 40 "шахедов" и дронов других типов в Курской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Из-за активного противодействия Сил обороны 20 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).
В результате ночного ракетного-дронового удара поражены частные, многоквартирные дома, лечебные учреждения, складские помещения и фермерские хозяйства в Днепропетровской, Сумской, Киевской и Харьковской областях.
Около 7.00 20 декабря 2024 враг ударил по Киеву 5-ю баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 - все из них были сбиты. Пуски осуществлялись из Воронежской и Брянской обл. - рф.
К сожалению, после коварной атаки есть последствия на земле. Обломки сбитых ракет нанесли ущерб и разрушения в пяти районах столицы, к сожалению, есть погибшие и раненые.
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