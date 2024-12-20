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Болгария отказалась от подписания соглашения по безопасности с Украиной. В чем причина?

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"Ситуация изменилась"

Болгария отказалась от подписания соглашения по безопасности с Украиной. В чем причина?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Болгарский парламент отказался одобрить подписание двустороннего соглашения о безопасности с Украиной. Бывший премьер-министр Бойко Борисов и лидер партии ГЕРБ, который ранее поддерживал эту инициативу, изменил свою позицию. Об этом пишет Euractiv.

Ожидалось, что временный премьер-министр Болгарии Димитар Главчев подпишет соглашение по безопасности с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Брюссель в четверг, но временное правительство отказалось от этой инициативы и обратилось за мандатом в парламент, где ГЕРБ Борисова имеет больше всего мест. Главчев еще в октябре пообещал присоединиться к этой инициативе.

Только шесть из 27 стран-членов ЕС - Болгария, Венгрия, Австрия, Словакия, Мальта и Кипр - не подписали такое соглашение.

С момента вторжения России в Украину в 2022 году ГЕРБ поддерживала предоставление военной помощи Украине, а сам Борисов часто подчеркивал эту поддержку как доказательство прозападной позиции своей партии. Но, по словам Борисова, сейчас ситуация изменилась.

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Источник:
Euractiv
Опубликовал: Александр Бураков
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