Болгария отказалась от подписания соглашения по безопасности с Украиной. В чем причина?
"Ситуация изменилась"
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Болгарский парламент отказался одобрить подписание двустороннего соглашения о безопасности с Украиной. Бывший премьер-министр Бойко Борисов и лидер партии ГЕРБ, который ранее поддерживал эту инициативу, изменил свою позицию. Об этом пишет Euractiv.
Ожидалось, что временный премьер-министр Болгарии Димитар Главчев подпишет соглашение по безопасности с Президентом Украины Владимиром Зеленским во время визита в Брюссель в четверг, но временное правительство отказалось от этой инициативы и обратилось за мандатом в парламент, где ГЕРБ Борисова имеет больше всего мест. Главчев еще в октябре пообещал присоединиться к этой инициативе.
Только шесть из 27 стран-членов ЕС - Болгария, Венгрия, Австрия, Словакия, Мальта и Кипр - не подписали такое соглашение.
С момента вторжения России в Украину в 2022 году ГЕРБ поддерживала предоставление военной помощи Украине, а сам Борисов часто подчеркивал эту поддержку как доказательство прозападной позиции своей партии. Но, по словам Борисова, сейчас ситуация изменилась.
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