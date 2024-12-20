В Украину вернули тела более 500 погибших защитников
Вечная память
Мінреінтеграції
По результатам проведенных репатриационных мероприятий на подконтрольную правительству Украины территорию возвращены тела 503 павших защитников.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными отметили. Из числа павших защитников в Украину вернули:
- 403 с Донецкого направления;
- 12 с Луганского направления;
- 57 с Запорожского направления;
- из моргов на территории РФ возвращен 31 погибший.
Павших Защитников Украины удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВС Украины, Объединенного центра СБ Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.
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