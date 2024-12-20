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"Спасибо, что живы". Российская ракета уничтожила машину хавбека сборной Украины

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Ужасная новость

"Спасибо, что живы". Российская ракета уничтожила машину хавбека сборной Украины

Фото: УАФ

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Утром 20 декабря Россия осуществила ракетную атаку на Киев. Обломки упали в нескольких районах столицы.

В результате атаки была уничтожена машина полузащитника сборной Украины и "Александрии" Ивана Калюжного. Об этом сообщила его жена Анна, опубликовав в сторис Instagram видео с разрушенной машиной с текстом:

"Спасибо, что живы. Нашей машины больше нет...".

К счастью, футболист и его семья не пострадали.

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