"Спасибо, что живы". Российская ракета уничтожила машину хавбека сборной Украины

Утром 20 декабря Россия осуществила ракетную атаку на Киев. Обломки упали в нескольких районах столицы.

В результате атаки была уничтожена машина полузащитника сборной Украины и "Александрии" Ивана Калюжного. Об этом сообщила его жена Анна, опубликовав в сторис Instagram видео с разрушенной машиной с текстом:

"Спасибо, что живы. Нашей машины больше нет...".

К счастью, футболист и его семья не пострадали.