"Приведет к потере государства" - в министерстве обороны рассказали о демобилизации
Закон о демобилизации готов, но его реализация пока невозможна
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Проект закона о демобилизации разработан и подготовлен для передачи в Верховную Раду.
Об этом сообщил первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, информирует "Суспільне Новини".
По его словам, проведение демобилизации пока невозможно из-за отсутствия достаточных резервов для замены военных, находящихся на фронте.
"Пока мы не подготовим резервы военнослужащих для замены тех, кто воюет сейчас на линии боевого соприкосновения, это сделать практически невозможно, потому что это приведет к потере государства", - подчеркнул Гаврилюк.
Ранее члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки сообщали, что правительство получило поручение разработать законопроект, который определит порядок и условия увольнения военнослужащих со службы. Впрочем, из-за непредсказуемых сроков активной фазы войны трудно сказать, когда этот документ будет принят.
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