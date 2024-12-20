Шмыгаль: С 1 января Украина перекроет транзит российского газа

В 7 утра 1 января 2025 г. украинская ГТС сможет транспортировать газ только нероссийского происхождения.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, пишет "Интерфакс-Украина".

"Соглашение о транзите газа истекает 1 января 2025 года, в 7:00 утра физически транзит будет перекрыт, и возобновление транзита станет возможным только, если по запросу Европейской комиссии мы будем транспортировать нашей системой нероссийский газ", - сказал он.

В то же время, как пояснил премьер, согласно Соглашению об ассоциации с ЕС и Договоре к Энергетической хартии, Украина обязана обеспечивать транзит российской нефти в Европу по запросу Еврокомиссии.

"В этой связи технически транзит по запросу европейской стороны продолжается. Однако мы работаем над тем, чтобы наложить 100% санкций на российские молекулы", - отметил он.