  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Шмыгаль: С 1 января Украина перекроет транзит российского газа
В тренде

Шмыгаль: С 1 января Украина перекроет транзит российского газа

Общие новости

Через украинскую ГТС возможен транзит только нероссийского газа

Шмыгаль: С 1 января Украина перекроет транзит российского газа

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В 7 утра 1 января 2025 г. украинская ГТС сможет транспортировать газ только нероссийского происхождения.

Читайте также"Приведет к потере государства" - в министерстве обороны рассказали о демобилизации

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде, пишет "Интерфакс-Украина".

"Соглашение о транзите газа истекает 1 января 2025 года, в 7:00 утра физически транзит будет перекрыт, и возобновление транзита станет возможным только, если по запросу Европейской комиссии мы будем транспортировать нашей системой нероссийский газ", - сказал он.

В то же время, как пояснил премьер, согласно Соглашению об ассоциации с ЕС и Договоре к Энергетической хартии, Украина обязана обеспечивать транзит российской нефти в Европу по запросу Еврокомиссии.

"В этой связи технически транзит по запросу европейской стороны продолжается. Однако мы работаем над тем, чтобы наложить 100% санкций на российские молекулы", - отметил он.

По теме
yellow-arrow
"Когда будешь побеждать Фьюри, ты там не сильно, чтобы они нам не запретили Storm shadow", - Зеленский пообщался с Усиком
yellow-arrow
"Приведет к потере государства" - в министерстве обороны рассказали о демобилизации
yellow-arrow
"Спасибо, что живы". Российская ракета уничтожила машину хавбека сборной Украины
Денис Шмыгаль война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Bаrcelinius
20.12.2024 в 17:48
Мысленно дорисуйте Шмыгалю длинную хасидскую бороду, черную широкополую шляпу и пейсы, а потом ещё раз попробуйте поверить ему. )
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
avatar
Bаrcelinius
20.12.2024 в 17:48
Мысленно дорисуйте Шмыгалю длинную хасидскую бороду, черную широкополую шляпу и пейсы, а потом ещё раз попробуйте поверить ему. )
Ответить
0
0
fatov1986 (Лондон)
20.12.2024 в 17:26
А что так поздно?
Ответить
0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
20.12.2024 в 17:36
Закінчується контракт. Україна - правова держава
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости