  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Когда будешь побеждать Фьюри, ты там не сильно, чтобы они нам не запретили Storm shadow", - Зеленский пообщался с Усиком
В тренде

"Когда будешь побеждать Фьюри, ты там не сильно, чтобы они нам не запретили Storm shadow", - Зеленский пообщался с Усиком

Общие новости

В ночь с субботы на воскресенье - главный бой года

"Когда будешь побеждать Фьюри, ты там не сильно, чтобы они нам не запретили Storm shadow", - Зеленский пообщался с Усиком

president.gov.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский по видеоосвязи пообщался с чемпионом мира по боксу Александром Усиком, которому в ночь на 22 декабря предстоит бой-реванш с британцем Тайсоном Фьюри.

Читайте такжеАлександр Усик: хорошо ли вы помните путь украинского чемпиона от любителей до хевивейта? Квиз от UA-Футбол

"Привет, выглядишь крепко. Мы за тебя держим кулаки. Ты же знаешь, как хочется победу для Украины. И каждая твоя победа заряжает украинцев. Все больше поклонники твоего таланта, храбрости, мощности. Все украинцы 100% на твоей стороне.

Безусловно Британия помогает Украине в борьбе против России, мы уважаем наших партнеров. Поэтому когда ты будешь побеждать Фьюри, ты там не сильно, чтобы они нам не запретили "Storm shadow" ракеты" , - казал Зеленский.

"Это только спорт, только уважение", - ответил Усик.

"Желаю тебе сильного боя, успеха, победы, а все остальное – ты сам знаешь, что делать в ринге", - сказал Зеленский.

"Вам там с международными партнерами тоже силы, мощности, хорошего общения… А если нужна будет физическая сила – кидайте геолокацию, и будем…" - сказал Усик.

Напомним, что трансляция вечера бокса состоится на медиасервисе MEGOGO. Она стартует в 18:50 по Киеву из аналитической студии. Главный поединок, в свою очередь, начнется примерно в 01:00.

По теме
yellow-arrow
Шмыгаль: С 1 января Украина перекроет транзит российского газа
yellow-arrow
"Приведет к потере государства" - в министерстве обороны рассказали о демобилизации
yellow-arrow
"Спасибо, что живы". Российская ракета уничтожила машину хавбека сборной Украины
Александр Усик Тайсон Фьюри Владимир Зеленский война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gudvin85 (Киев)
20.12.2024 в 17:45
Он хоть иногда думает перед тем, как сказать?
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Gudvin85 (Киев)
20.12.2024 в 17:45
Он хоть иногда думает перед тем, как сказать?
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости