"Когда будешь побеждать Фьюри, ты там не сильно, чтобы они нам не запретили Storm shadow", - Зеленский пообщался с Усиком
В ночь с субботы на воскресенье - главный бой года
president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский по видеоосвязи пообщался с чемпионом мира по боксу Александром Усиком, которому в ночь на 22 декабря предстоит бой-реванш с британцем Тайсоном Фьюри.
"Привет, выглядишь крепко. Мы за тебя держим кулаки. Ты же знаешь, как хочется победу для Украины. И каждая твоя победа заряжает украинцев. Все больше поклонники твоего таланта, храбрости, мощности. Все украинцы 100% на твоей стороне.
Безусловно Британия помогает Украине в борьбе против России, мы уважаем наших партнеров. Поэтому когда ты будешь побеждать Фьюри, ты там не сильно, чтобы они нам не запретили "Storm shadow" ракеты" , - казал Зеленский.
"Это только спорт, только уважение", - ответил Усик.
"Желаю тебе сильного боя, успеха, победы, а все остальное – ты сам знаешь, что делать в ринге", - сказал Зеленский.
"Вам там с международными партнерами тоже силы, мощности, хорошего общения… А если нужна будет физическая сила – кидайте геолокацию, и будем…" - сказал Усик.
Напомним, что трансляция вечера бокса состоится на медиасервисе MEGOGO. Она стартует в 18:50 по Киеву из аналитической студии. Главный поединок, в свою очередь, начнется примерно в 01:00.
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