"Миллион бутылок шампусика", - Милевский рассказал, какую наибольшую сумму тратил за вечер

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский ответил на вопрос, какую самую большую сумму денег тратил за один вечер.

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"Я уже говорил об этом – 17 тысяч евро. Это было в Куршавеле, во Франции зимой на Рождество. Там миллион бутылок шампусика Дом Периньон. Все знают, наверное, что это такое", - сказал Артем.