  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Миллион бутылок шампусика", - Милевский рассказал, какую наибольшую сумму тратил за вечер
В тренде

"Миллион бутылок шампусика", - Милевский рассказал, какую наибольшую сумму тратил за вечер

Общие новости
Обновлено

17 тысяч евро

"Миллион бутылок шампусика", - Милевский рассказал, какую наибольшую сумму тратил за вечер

instagram.com/timi1010

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский ответил на вопрос, какую самую большую сумму денег тратил за один вечер.

Читайте такжеМилевский нецензурно отреагировал на очередное фиаско Динамо в Лиге Европы

"Я уже говорил об этом – 17 тысяч евро. Это было в Куршавеле, во Франции зимой на Рождество. Там миллион бутылок шампусика Дом Периньон. Все знают, наверное, что это такое", - сказал Артем.

По теме
yellow-arrow
Коуч Шахтера U-19 назвал немецкий футбол "в целом одинаковым"
yellow-arrow
Шольц в ближайшее время планирует визит в Москву с "мирной миссией", - Der Spiegel
yellow-arrow
На войне против России погиб 30-летний харьковской арбитр
Артем Милевский
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости