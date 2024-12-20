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На войне против России погиб 30-летний харьковской арбитр

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На войне против России погиб 30-летний харьковской арбитр

uaf.ua

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На войне против России погиб 30-летний арбитр Андрей Щепотьев, сообщает УАФ.

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Харьковчанин работал на матчах детско-юношеского футбола и встречах аматорских лиг, был слушателем Национальной школы арбитров (2020) и работал тренером местного "Арсенала".

Андрей Щепотьев после начала полномасштабного вторжения пошел в армию. Погиб во время выполнения боевого задания на Харьковщине.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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