На войне против России погиб 30-летний харьковской арбитр
Вечная слава Герою
uaf.ua
На войне против России погиб 30-летний арбитр Андрей Щепотьев, сообщает УАФ.
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Харьковчанин работал на матчах детско-юношеского футбола и встречах аматорских лиг, был слушателем Национальной школы арбитров (2020) и работал тренером местного "Арсенала".
Андрей Щепотьев после начала полномасштабного вторжения пошел в армию. Погиб во время выполнения боевого задания на Харьковщине.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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