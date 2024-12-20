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Ахметов признан на России "членом экстремистского объединения"

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"Осуществляет дискредитацию ВС России, а также оказываюет активные действия по финансовой поддержке вооруженных формирований Украины"

Ахметов признан на России "членом экстремистского объединения"

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Шахтера" и самый богатый человек Украины Ринат Ахметов признан на России членом экстремистского объединения.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС, ссылаясь на реестр Министерства юстиции РФ.

"В перечень общественных и религиозных объединений, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности", под 117-м номером добавлено объединение, членом которого является в том числе Ахметов Ринат Леонидович, родившийся 21 сентября 1966 года в городе Донецке, на основании решения Ленинского районного суда города Курска от 2 ноября 2023 года и определения Ленинского районного суда города Курска от 5 августа 2024 года", - указано в реестре.

"В основе объединения лежат общие идеологические и имущественные интересы, имеющие ярко выраженный антироссийский характер. Функционирует группа в основном в Украине, а также на территории отдельных субъектов России, деятельность направлена против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства", - говорится в сообщении Минюста РФ.

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В пресс-службе добавили, что они осуществляют дискредитацию Вооруженных сил России, а также оказывают активные действия по финансовой поддержке вооруженных формирований Украины.

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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
20.12.2024 в 20:55
Зараз ще порушать кримінальну справу проти бойка
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0
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Комментарии 7
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.12.2024 в 20:55
Зараз ще порушать кримінальну справу проти бойка
Ответить
0
0
avatar
Spokoynо (Київ)
20.12.2024 в 20:21
Дякуємо, Рінат Леонідович, за підтримку! Орків треба бити, і з вашою допомогою робити це простіше Надіюсь Суркіс доєднається до підтримки ЗСУ не на словах, а на ділі
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5
1
Василь з конопель (Амстердам )
20.12.2024 в 20:28
Подякуй за 2014 рік. Ти тормоз ще той. Все почалося коли ти не знаєш? Фури памятачш Ринат помогает Донбасссу. Сєпаров з'їзд забув. Ти долбень.
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0
5
fanatSD (донецк)
20.12.2024 в 20:32
заглохни придурок
 
4
0
Василь з конопель (Амстердам )
20.12.2024 в 20:07
То вже треба дати героя УКРАЇНИ це чоловік так йшов і дійшов.
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0
6
fanatSD (донецк)
20.12.2024 в 20:33
а тебя тупого петуха отыметь в фуфло.пойди подмойся чмо
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3
1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
20.12.2024 в 20:06
Даху у них ніколи не було, тому не дивина..
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0
2

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