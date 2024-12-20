Президент " Шахтера " и самый богатый человек Украины Ринат Ахметов признан на России членом экстремистского объединения.

Об этом сообщает российское пропагандистское издание ТАСС, ссылаясь на реестр Министерства юстиции РФ.

"В перечень общественных и религиозных объединений, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности", под 117-м номером добавлено объединение, членом которого является в том числе Ахметов Ринат Леонидович, родившийся 21 сентября 1966 года в городе Донецке, на основании решения Ленинского районного суда города Курска от 2 ноября 2023 года и определения Ленинского районного суда города Курска от 5 августа 2024 года", - указано в реестре.

"В основе объединения лежат общие идеологические и имущественные интересы, имеющие ярко выраженный антироссийский характер. Функционирует группа в основном в Украине, а также на территории отдельных субъектов России, деятельность направлена против жизни и здоровья россиян, безопасности общества и государства", - говорится в сообщении Минюста РФ.

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В пресс-службе добавили, что они осуществляют дискредитацию Вооруженных сил России, а также оказывают активные действия по финансовой поддержке вооруженных формирований Украины.