Шольц в ближайшее время планирует визит в Москву с "мирной миссией", - Der Spiegel
У Шольца своя атмосфера
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Канцлер Германии Олаф Шольц пытается использовать потенциальное примирение между Украиной и Россией, чтобы укрепить свой политический рейтинг накануне досрочных парламентских выборов 23 февраля.
Об этом информирует Der Spiegel.
Как отмечается, во время голосования за вотум доверия правительству Шольца 16 декабря представитель ХДС сказал другому члену Бундестага, что располагает информацией о предстоящем визите Шольца с "миротворческой миссией", и это стоит расследовать.
"Он сказал, что его старый знакомый является членом "Восточного комитета немецкой экономики" (немецкой внешнеторговой ассоциации - ред.), который десятилетиями поддерживает хорошие отношения с Кремлем. И там, в комитете, твердо убеждены, что канцлер поедет в Москву с "миротворческой миссией" в ближайшие несколько дней", - пишет издание.
Сейчас опросы показывают, что рейтинг Шольца и его социал-демократической партии существенно уступает блоку ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем.
В то же время действия Шольца, направленные на предотвращение эскалации войны, такие как отказ в передаче Украине ракет Taurus и его звонок российскому диктатору Владимиру Путину, нашли поддержку среди большинства избирателей.
По мнению политологов, успешная "миротворческая деятельность" Шольца в ближайшие два месяца, оставшиеся до выборов, может повысить его рейтинг и позволит сохранить пост канцлера Германии.
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