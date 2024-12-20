Шольц в ближайшее время планирует визит в Москву с "мирной миссией", - Der Spiegel

Канцлер Германии Олаф Шольц пытается использовать потенциальное примирение между Украиной и Россией, чтобы укрепить свой политический рейтинг накануне досрочных парламентских выборов 23 февраля.

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Об этом информирует Der Spiegel.

Как отмечается, во время голосования за вотум доверия правительству Шольца 16 декабря представитель ХДС сказал другому члену Бундестага, что располагает информацией о предстоящем визите Шольца с "миротворческой миссией", и это стоит расследовать.

"Он сказал, что его старый знакомый является членом "Восточного комитета немецкой экономики" (немецкой внешнеторговой ассоциации - ред.), который десятилетиями поддерживает хорошие отношения с Кремлем. И там, в комитете, твердо убеждены, что канцлер поедет в Москву с "миротворческой миссией" в ближайшие несколько дней", - пишет издание.

Сейчас опросы показывают, что рейтинг Шольца и его социал-демократической партии существенно уступает блоку ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем.

В то же время действия Шольца, направленные на предотвращение эскалации войны, такие как отказ в передаче Украине ракет Taurus и его звонок российскому диктатору Владимиру Путину, нашли поддержку среди большинства избирателей.

По мнению политологов, успешная "миротворческая деятельность" Шольца в ближайшие два месяца, оставшиеся до выборов, может повысить его рейтинг и позволит сохранить пост канцлера Германии.