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Джокер года от УАФ, Бавария бьет РБ Лейпциг, плюс один в лазарете Ман Сити. Главные новости за 20 декабря

Общие новости

Что интересного произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?

Джокер года от УАФ, Бавария бьет РБ Лейпциг, плюс один в лазарете Ман Сити. Главные новости за 20 декабря

Getty Images/Global Images Ukraine

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Состоялась жеребьёвка полуфинала и финала Кубка Английской Лиги

В ней участвовали "Ливерпуль", "Арсенал", "Ньюкасл" и "Тоттенхэм". В результате образовались следующие пары: "Арсенал" – "Ньюкасл", "Тоттенхэм" – "Ливерпуль". Полуфинальные матчи пройдут дважды для команд: дома и на выезде. Первые матчи состоятся на неделе с 6 января, ответные – на неделе с 3 февраля. Финал состоится на стадионе "Уэмбли".

Один из лидеров Манчестер Сити из-за травмы выбыл на несколько недель

"Манчестер Сити" переживает самый сложный период за время пребывания на тренерском посту Пепа Гвардиолы. "Горожане" потерпели уже немало поражений за последние несколько месяцев, однако у них также продолжается пополняться лазарет, поэтому они некоторое время не смогут рассчитывать на Рубена Диаша. Португалец выбыл надолго, на 3-4 недели – проблема с мышцами.

Шахтер и Динамо узнали соперников. Результаты жеребьевки 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

20 декабря в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА. Своих соперников, в частности, узнали два украинских клуба. "Шахтер" U-19 сыграет на выезде против "Хоффенхайма", "Динамо" U-19 - дома с "Аталантой". Остальные результаты – по ссылке выше.

УАФ объявила имя победителя в номинации Джокер года

Украинская ассоциация футбола подводит итоги календарного 2024 года. Победителем в номинации "Джокер года" стал нападающий "Олимпиакоса" и сборной Украины Роман Яремчук. Отмечается, что Яремчук набрал почти 85% голосов в голосовании, опередив защитника ЛАСКа Макса Таловерова (более 8%) и вингера "Шахтера" Александра Зубкова (7%).

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Бундеслига. Бавария – РБ Лейпциг 5:1. В глубокий нокаут

"Бавария" ушла на зимние каникулы на мажорной ноте, уничтожив дома "РБ Лейпциг". Ни закрытая формация Марко Розе с перенасыщенным центром поля (5-3-2), ни быстрый ответный гол Беньямина Шешко, ни даже откровенно плохие кондиции Харри Кейна не остановили избиения, на которое была настроена команда Венсана Компани с самого стартового свистка.

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
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