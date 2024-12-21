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1860 оккупантов и 10 танков. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне

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Всего - 247 единиц техники

1860 оккупантов и 10 танков. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне

Zelenskiy Official

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За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1860 захватчиков, 10 танков, 32 артсистемы и 85 беспилотников.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения:

  • личного состава - 772280 (+1860) человек,
  • танков - 9594 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 19841 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 21252 (+32) ед,
  • РСЗО - 1256 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1027 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 20685 (+85),
  • крылатые ракеты - 2947 (+4),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 31891 (+98) ед,
  • специальная техника - 3662 (+0).
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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