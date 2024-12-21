1860 оккупантов и 10 танков. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне
Всего - 247 единиц техники
Zelenskiy Official
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1860 захватчиков, 10 танков, 32 артсистемы и 85 беспилотников.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения:
- личного состава - 772280 (+1860) человек,
- танков - 9594 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 19841 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 21252 (+32) ед,
- РСЗО - 1256 (+0) ед,
- средства ПВО - 1027 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 20685 (+85),
- крылатые ракеты - 2947 (+4),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 31891 (+98) ед,
- специальная техника - 3662 (+0).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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