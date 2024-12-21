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Трамп планирует продолжать оказывать военную помощь Украине - FT

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Худшие прогнозы, видимо, не сбудутся

Трамп планирует продолжать оказывать военную помощь Украине - FT

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил европейским чиновникам, что планирует продолжать оказывать военную помощь Украине после своей инаугурации. Об этом сообщает Financial Times.

Три неназванных источника сообщили газете, что Трамп намерен продолжать оказывать военную помощь Украине.

Отмечается, что такой шаг поддержит союзников США, которые глубоко обеспокоены своей способностью поддерживать и защищать Украину без поддержки Вашингтона.

Кроме того, Трамп планирует потребовать от стран НАТО более чем вдвое увеличить расходы на оборону. Сейчас странам Альянса необходимо выделять на оборону 2% от ВВП в год, но избранный Трамп хочет увеличить этот показатель до 5%.

Отмечается, что 2% от ВВП на оборону выделяют только 23 из 32 членов НАТО.

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Источник:
Financial Times
Опубликовал: Александр Бураков
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