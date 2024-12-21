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Россия выпустила за ночь более 110 беспилотников и одну ракету по Украине - Воздушные Силы

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Россия выпустила за ночь более 110 беспилотников и одну ракету по Украине - Воздушные Силы

Фото: GeneralStaff.ua

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В ночь на 21 декабря 2024 года враг осуществил пуск зенитной управляемой ракеты С-400 с ТОТ Донецкой обл. в направлении Полтавщины (предварительно без последствий), атаковал 113-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с направлений Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Бердянск.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 57 "шахедов" и дронов других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях.

Из-за активного противодействия Сил обороны 56 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

В Запорожской и Харьковской областях сбитые ударные БпЛА повредили частные и многоквартирные дома, имущество и авто граждан, пострадавшим оказывается помощь.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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