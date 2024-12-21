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"Клоун, б*я". Милевский жестко наехал на голеадора Динамо. В чем причина?

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"Клоун, б*я". Милевский жестко наехал на голеадора Динамо. В чем причина?

Фото: uaf.ua

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

16 декабря "Динамо" минимально обыграло "Верес" (1:0) в последнем матче украинской Премьер-лиги в 2024 году.

После встречи нападающий "бело-синих" Владислав Ванат в шуточной форме ответил на вопрос журналиста:

- Какое расстояние от стадиона Лобановского до ближайшего караоре-бара?

- Миля.

Таким образом, Ванат намекнул на разгульный образ жизни экс-форварда "Динамо" Артема Милевского в прошлом.

Вскоре Милевский поделился двумя сторис в Instagram, в которых отреагировал на слова коллеги по амплуа:

"Ванат рановато шутит. Клоун, б*я. Сюда смотри. Очки хоть наберите, позорище.

Сюда!!! Что по "Шахтеру"? Забей где-то в другом месте, клоун, б***ь", – написал Артем.

"Клоун, б*я". Милевский жестко наехал на голеадора Динамо. В чем причина? - изображение 1

"Клоун, б*я". Милевский жестко наехал на голеадора Динамо. В чем причина? - изображение 2

В текущем сезоне Ванат отметился 13 голами и 4 результативными передачами в 28 матчах во всех турнирах.

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Артем Милевский Динамо (Киев) Владислав Ванат
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