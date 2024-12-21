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Дроны атаковали Казань - есть попадания в многоэтажки

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Дроны атаковали Казань - есть попадания в многоэтажки

скріншот

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Утром 21 декабря дроны атаковали столицу Татарстана - город Казань.

Как пишет российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местные власти, зафиксировано 8 прилетов беспилотников: 6 на жилые дома, 1 над рекой, 1 пытался атаковать промышленное предприятие.

"БПЛА врезались в жилые здания в Советском, Кировском и Приволжском районах города. В частности, два дрона ударили по 37-этажному жилому комплексу "Голубые небеса" на проспекте Альберта Камалеева, еще два - по 23-этажному ЖК «Манхэттен» на Оренбургском тракте. Один беспилотник попал в крышу четырехэтажного дома на улице Клары Цеткин. Начались пожары", - говорится в сообщении.

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