Сергей Пучков: В Кыргызстане я пошел на повышение

После паузы в тренерской карьере обладателя Кубка Украины 2010 года Сергея Пучкова стал появляться один поворот судьбы за другим. После того как в самом начале сентября он возглавил ведущий клуб чемпионата Кыргызстана "Мурас Юнайтед", с которым выиграл национальный Кубок и бронзу, его опыт и талант высоко оценили руководители футбола этой страны. Всего через несколько недель после завершения сезона-2024 украинский специалист был назначен на должность главного тренера молодежной сборной Кыргызстана (U-20).

Об этом событии и первых шагах на новом посту Сергей Пучков рассказал в интервью корреспонденту UA-Футбол .

– Моя кандидатура на роль руководителя кыргызстанской "молодежки" рассматривалась на основании моей работы в "Мурас Юнайтед", – сказал он. – Прошлый сезон в целом сложился для команды успешно, поэтому мне и была предложена работа на столь ответственном посту. Можно сказать, что получил повышение. В конце прошлой недели я заключил контракт с Федерацией футбола Кыргызстана, его срок – один год.

– Какая задача поставлена ​​перед вами?

– Национальная Федерация футбола делает все возможное для того, чтобы спорт номер один прогрессировал, развивался и выходил на новый уровень. Для этого его руководством созданы все необходимые условия.Теперь передо мной стоит задача всячески воплощать это в жизнь.

- Нередко бывает, когда тренер совмещает работу в клубе и сборной. В вашем случае не так?

– Нет, сочетание не предусмотрено. Я покинул "Мурас Юнайтед".

– С чего начали работу в "молодежке"?

- Из ознакомления с футболистами. В начале этой недели мои новые подопечные проходили медицинское обследование и тестирование, а в среду команда отправилась на краткосрочный сбор. Он проходит на побережье известного озера Иссык-Куль, где знакомство с ребятами у нашего тренерского штаба будет продолжаться до 24 декабря. Утром пробежка по песку – легко, без всякого напряжения. Затем идем заниматься в тренажерный зал, где работаем над прессом, "качаем" икроножные мышцы и верхний пояс. А вечером тренировки проводим на поле – правда, на искусственном. Но это ничего. В программу занятия входят "квадратики" и игра через сеточку. А в концовке играем на полполя, после чего футболистов ждут бассейн и баня.

– Что дальше по плану?

- 24 декабря возвращаемся в Бишкек, где ребята будут работать до 29-го числа. Затем команда получит четыре выходных, во время которых футболисты смогут отпраздновать Новый год дома. 3 января молодежная сборная Кыргызстана вылетит в испанский Аликанте, где в течение почти месяца будет находиться на тренировочном сборе. После этого нас ждет перелет в Китай, где с 1 по 8 февраля будем готовиться к Кубку Азии среди молодежных команд. Нашими соперниками в группе "А" будут Австралия, хозяин соревнований Китай и Катар. Первую игру с австралийцами мои подопечные сыграют 12 декабря. С китайцами и катарцами будем встречаться 15-го и 18-го числа соответственно.

- Кто-то из украинцев входит в ваш тренерский штаб?

– Да. Мне помогает Игорь Покаринин, с которым мы вместе работали в "Мурас Юнайтед". Кроме него, моим ассистентом также будет Валерий Шаповалов, работавший ранее в тренерском штабе кропивницкой "Звезды" и "Ингульца" из Петрово, который в прошлом сезоне был главным тренером "Тростянца". Кроме них мне помогают двое кыргызских специалистов: ассистентом является Азамат Байматов, а тренером вратарей Закир Джалилов.