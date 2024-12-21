Зеленский рассказал, сколько целей Россия запустила по Украине на этой неделе

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о многочисленных обстрелах украинских городов российской армией.

"Этой ночью российские террористы применили более 110 ударных дронов против наших людей. Разрушен онкодиспансер в Херсоне, попадание в многоквартирные дома в Харькове и Запорожье, ранее - баллистика по Киеву, обстрелы Сум, Кривого Рога, Днепровщины, Донетчины.

Более 550 управляемых авиационных бомб, почти 550 ударных дронов и более 20 ракет различных типов террористы применили только на этой неделе.

Это российский террор, которому мы противодействуем. Я благодарю партнеров, которые в дальнейшем поддерживают Украину и усиливают давление на Россию. Совместной силой мы обеспечим стабильный мир", - написал Зеленский в Telegram.