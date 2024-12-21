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Зеленский рассказал, сколько целей Россия запустила по Украине на этой неделе

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Более тысячи в общей сумме

Зеленский рассказал, сколько целей Россия запустила по Украине на этой неделе

Офіс президента України

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Президент Украины Владимир Зеленский высказался о многочисленных обстрелах украинских городов российской армией.

"Этой ночью российские террористы применили более 110 ударных дронов против наших людей. Разрушен онкодиспансер в Херсоне, попадание в многоквартирные дома в Харькове и Запорожье, ранее - баллистика по Киеву, обстрелы Сум, Кривого Рога, Днепровщины, Донетчины.

Более 550 управляемых авиационных бомб, почти 550 ударных дронов и более 20 ракет различных типов террористы применили только на этой неделе.

Это российский террор, которому мы противодействуем. Я благодарю партнеров, которые в дальнейшем поддерживают Украину и усиливают давление на Россию. Совместной силой мы обеспечим стабильный мир", - написал Зеленский в Telegram.

По состоянию на 9:00 21 декабря Силы обороны сбили 57 российских беспилотников, еще 56 - локально потеряны.

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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Александр Бураков
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