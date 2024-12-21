Зеленский рассказал, сколько целей Россия запустила по Украине на этой неделе
Более тысячи в общей сумме
Офіс президента України
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о многочисленных обстрелах украинских городов российской армией.
"Этой ночью российские террористы применили более 110 ударных дронов против наших людей. Разрушен онкодиспансер в Херсоне, попадание в многоквартирные дома в Харькове и Запорожье, ранее - баллистика по Киеву, обстрелы Сум, Кривого Рога, Днепровщины, Донетчины.
Более 550 управляемых авиационных бомб, почти 550 ударных дронов и более 20 ракет различных типов террористы применили только на этой неделе.
Это российский террор, которому мы противодействуем. Я благодарю партнеров, которые в дальнейшем поддерживают Украину и усиливают давление на Россию. Совместной силой мы обеспечим стабильный мир", - написал Зеленский в Telegram.
По состоянию на 9:00 21 декабря Силы обороны сбили 57 российских беспилотников, еще 56 - локально потеряны.
Популярное сейчас
- Судьи будут тянуть Тайсона, чтобы организаторы продали трилогию? Большой анонс боя Усик – Фьюри
- "Клоун, б*я". Милевский жестко наехал на голеадора Динамо. В чем причина?
- Игрок Днепра-1 может присоединиться к Заре
- Орбан – Зеленскому: На столе лежит предложение о прекращении огня. Принять его или отказаться - твоя ответственность
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет