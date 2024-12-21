"С кентом в парке". Алиев опубликовал фото встречи с Виталием Кличко
Неожиданно
Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев поделился совместной фотографией с мэром Киева и экс-чемпионом мира по боксу Виталием Кличко.
"Встретился с кентом в парке Наталка. Был рад пообщаться", - написал Алиев в Instagram.
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