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"С кентом в парке". Алиев опубликовал фото встречи с Виталием Кличко

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"С кентом в парке". Алиев опубликовал фото встречи с Виталием Кличко

Instagram

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев поделился совместной фотографией с мэром Киева и экс-чемпионом мира по боксу Виталием Кличко.

"Встретился с кентом в парке Наталка. Был рад пообщаться", - написал Алиев в Instagram.

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