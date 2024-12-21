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Нападающий Зари не хочет возвращаться в Украину, – источник

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Футболист попытается остаться в текущей команде

Нападающий Зари не хочет возвращаться в Украину, – источник

zarya-lugansk.com

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Легионер луганского коллектива Шахаб Захеди планирует продолжить выступления в японском клубе "Ависпа Фукуока", который арендовал его в марте. Представитель J1-лиги может попытаться договориться с "Зарей" о продлении соглашения, срок которого истекает 30 декабря.

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Также есть вероятность полноценного трансфера. Рыночную стоимость форварда оценивают в 760 тысяч евро.

За последние 3 года Шахаб играл за три команды: "Пушкаш Академи" (14 голов, 41 матч), иранский "Персеполис" и "Ависпа Фукуока" (13 результативных действий, 34 встречи). В составе "Зари" Захеди сыграл 39 поединков (12 голов, 4 ассиста).

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Заря (Луганск) Шахаб Захеди
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Источник:
Inside UPL
Опубликовал: Александр Симченко
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