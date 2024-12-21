Нападающий Зари не хочет возвращаться в Украину, – источник
Футболист попытается остаться в текущей команде
zarya-lugansk.com
Легионер луганского коллектива Шахаб Захеди планирует продолжить выступления в японском клубе "Ависпа Фукуока", который арендовал его в марте. Представитель J1-лиги может попытаться договориться с "Зарей" о продлении соглашения, срок которого истекает 30 декабря.
Также есть вероятность полноценного трансфера. Рыночную стоимость форварда оценивают в 760 тысяч евро.
За последние 3 года Шахаб играл за три команды: "Пушкаш Академи" (14 голов, 41 матч), иранский "Персеполис" и "Ависпа Фукуока" (13 результативных действий, 34 встречи). В составе "Зари" Захеди сыграл 39 поединков (12 голов, 4 ассиста).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Inside UPL
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Судьи будут тянуть Тайсона, чтобы организаторы продали трилогию? Большой анонс боя Усик – Фьюри
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстовая трансляцию боя
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию боя-реванша
- Сырский: Семь областей должны усилить работу по строительству фортификаций
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000