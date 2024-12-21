Президент Кривбасса: Мы направляли деятельность на развитие игроков для дальнейшей продажи. Сделали много успешных трансферов

Константин Караманиц ответил на вопросы журналиста Владимира Зверева.

“Мы направляли нашу деятельность именно на развитие игроков для их последующей продажи. За все это время мы уже совершили много успешных трансферов. Мы подсчитываем суммы и производим отчет по трансферам за весь год. Таким образом мы видим общую картину того, что мы сделали.

В трансфере Принса Аду большую роль сыграли обстоятельства, ведь мы понимали силу и потенциал этого футболиста, как он может развиваться. "Кривбасс" не прошел дальше в еврокубках, поэтому приняли предложение от "Виктории" Пльзень. В дальнейшем у нас будут финансовые бонусы – если он будет продан следующему клубу, то получим процент с трансфера”.