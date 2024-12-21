Президент Кривбасса: Мы направляли деятельность на развитие игроков для дальнейшей продажи. Сделали много успешных трансферов
В криворожской команде нацелены на эффективную бизнес-модель
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Константин Караманиц ответил на вопросы журналиста Владимира Зверева.
“Мы направляли нашу деятельность именно на развитие игроков для их последующей продажи. За все это время мы уже совершили много успешных трансферов. Мы подсчитываем суммы и производим отчет по трансферам за весь год. Таким образом мы видим общую картину того, что мы сделали.
В трансфере Принса Аду большую роль сыграли обстоятельства, ведь мы понимали силу и потенциал этого футболиста, как он может развиваться. "Кривбасс" не прошел дальше в еврокубках, поэтому приняли предложение от "Виктории" Пльзень. В дальнейшем у нас будут финансовые бонусы – если он будет продан следующему клубу, то получим процент с трансфера”.
“У нас есть предложения по определенным футболистам, однако будем смотреть ближе к открытию зимнего трансферного окна, кого отпустим, а кто останется. Все решается по мере поступления предложений, которые будут устраивать обе стороны. В настоящее время рынок диктует цены.
Трансфер Даниэля Соса был выгоден для нас. На тот момент были сложности с приездом легионеров, ведь у них были проблемы с визой и не могли быстро попасть к нам. Чтобы вы понимали – Соса дебютировал за "Кривбасс" уже через два дня по приезду в Украину”, – рассказал функционер.
Подопечные Вернидуба ушли на зимний перерыв на 4-м месте с отставанием от "Шахтера" на 2 очка.
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