Триумф Атлетико над Барсой, Астон Вилла наказала Ман Сити, победа Арсенала без Зинченко и первое домашнее поражение Брентфорда Ярмолюка. Главные новости за 21 декабря

Начинаем с новостей "Туманного Альбиона". Субботний игровой день в АПЛ прежде всего запомнился гостевым поражением "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы. Кризис "горожан" продолжается. На этот раз подопечные испанского наставника проиграли дуэль "Астон Вилле" под руководством Унаи Эмери. Голами в составе хозяев отметились Дуран и Роджерс - в каждом из таймов, соответственно. В свою очередь, со стороны "Сити" точным ударом аж в компенсированное время ответил только Фоден, который отличился впервые за 11 матчей. Благодаря этой победе, "Вилла" обошла "манкунианцев" в турнирной таблице.

В параллельном поединке английского первенства "канониры" под руководством Микеля Артеты пожаловали в гости к "стекольщикам" Оливера Гласнера. В итоге, "Арсенал" одержал разгромную победу, проведя в ворота соперника сразу 5 мячей. В свою очередь Александра Зинченко участие в этой встрече не принимал - украинский защитник продолжает восстановление от мышечной травмы.

Также свой матч 17-го тура в чемпионате Англии провел "Брентфорд" Егора Ярмолюка. Впрочем, хоть и украинский хавбек попал в заявку "пчелок" на эту игру, однако на поле за 90 минут так и не появился. Встречалась команда Томаса Франка с "Ноттингемом" и впервые в этой кампании проиграла на своем поле. В свою очередь "лесники" встретят Рождество в топ-4 таблицы АПЛ.

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И на конец с "Туманного Альбиона" новости из стана "святых". В частности, "Саутгемптон" получил нового главного тренера. Таким образом, последнюю команду АПЛ возглавил 49-летний Иван Юрич. Напомним, последним место работы хорватского специалиста была римская "Рома".

Теперь к немецкой Бундеслиге. Банда Хаби Алосно закончила 2024-й календарный год убедительной победой в родных стенах над "Фрайбургом", тем самым продлив свою триумфальную серию до 8-ми поединков во всех турнирах. Покер в составе "фармацевтов" оформил чешский нападающий Шик, а хет-триком из ассистов отметился немецкий атакующий полузащитник Виртц.

В Ла Лиге же состоялся центральный поединок 18-го тура. На "Эстадио Олимпико" в испанской Барселоне встречались подопечные Ханси Флика и Диего Симеоне. Каталонцы, усилиями Педри, первыми открыли счет в этой встрече. Однако, в итоге, Де Пауль во втором тайме сравнял счет, а Серлот на 90+6 вырвал для "матрасников" важные три очка. Таким образом, мадридцы возглавили турнирную таблицу испанского первенства. При этом у "Атлетико" есть еще матч в запасе.

Завершаем наш дайджест главных новостей за сутки результатами с Апеннинского полуострова. Свои очередные победы в 17-м туре тамошней Серии А одержали "Наполи" и "Лацио". При этом в обоих случаях это были выездные триумфы, которые закончились с идентичным счетом - 1:2. В частности, подопечные Антонио Конте переиграли "Дженоа", а команда Марко Барони в свою очередь одолела "Лечче". Таким образом, сейчас неаполитанцы возглавляют таблицу чемпионата Италии, а римляне - замыкают топ-4.