Глава Офиса Президента поздравил Александра Усика с победой
Кратко и душевно
Getty Images / Global Images Ukraine
Глава Офиса Президента поздравил Александра Усика с победой над Тайсоном Фьюри.
Андрей Ермак в своём Telegram-канале опубликовал краткое поздравление с победой Александра Усика в поединке. Также он поблагодарил боксёра за бой
"Наш козак! Прекрасный результат Усика! Спасибо и поздравляю!", - написал глава Офиса Президента.
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Напомним, Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри. Бой продолжался 12 раундов, судьи признали Усика победителем. Украинский боксёр за бой получил 118 баллов. Тайсон Фьюри – 112 баллов.
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Источник:Андрій Єрмак
Опубликовал: Владислав Прийменко
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