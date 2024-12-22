Глава Офиса Президента поздравил Александра Усика с победой над Тайсоном Фьюри.

Андрей Ермак в своём Telegram-канале опубликовал краткое поздравление с победой Александра Усика в поединке. Также он поблагодарил боксёра за бой

"Наш козак! Прекрасный результат Усика! Спасибо и поздравляю!", - написал глава Офиса Президента.

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Напомним, Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри. Бой продолжался 12 раундов, судьи признали Усика победителем. Украинский боксёр за бой получил 118 баллов. Тайсон Фьюри – 112 баллов.