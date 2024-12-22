  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Глава Офиса Президента поздравил Александра Усика с победой
В тренде

Глава Офиса Президента поздравил Александра Усика с победой

Общие новости
Обновлено

Кратко и душевно

Глава Офиса Президента поздравил Александра Усика с победой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Глава Офиса Президента поздравил Александра Усика с победой над Тайсоном Фьюри.

Андрей Ермак в своём Telegram-канале опубликовал краткое поздравление с победой Александра Усика в поединке. Также он поблагодарил боксёра за бой

"Наш козак! Прекрасный результат Усика! Спасибо и поздравляю!", - написал глава Офиса Президента.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Напомним, Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри. Бой продолжался 12 раундов, судьи признали Усика победителем. Украинский боксёр за бой получил 118 баллов. Тайсон Фьюри – 112 баллов.

По теме
yellow-arrow
Президент Украины поздравил Усика с победой и рассказал об характере украинцев
yellow-arrow
Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстовая трансляцию боя. Как это было
yellow-arrow
Александр Усик - Тайсон Фьюри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию боя-реванша
Александр Усик Андрей Ермак
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Андрій Єрмак
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости