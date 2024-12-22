Президент Украины поздравил Усика с победой и рассказал об характере украинцев
Неважно ринг, поле боя или дипломатическая арена
Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий
Президент Украины поздравил Усика с победой и рассказал об характере украинцев.
Владимир Зеленский в своём Telegram-канале поздравил Александра Усика с победой и сказал, что как бы тяжело не было – поборем. Сражаемся и своего не отдадим.
"Победа! Такая важная и такая нужная всем нам сейчас.
Сохранив чемпионские пояса, Александр доказывает: мы украинцы и своего не отдадим. И как бы трудно ни было - поборемся. Ринг, поле боя или дипломатическая арена - бьемся и своего не отдадим.
С победой, казак! С победой, Украина! Слава Украине!", - написал глава государства.
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Александр Усик дважды победил Тайсона Фьюри. Бой продолжался 12 раундов. Украинский боксёр набрал 118 баллов против 112 баллов британского спортсмена.
Судьи присвоили Александру Усику победу.
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