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Президент Украины поздравил Усика с победой и рассказал об характере украинцев

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Неважно ринг, поле боя или дипломатическая арена

Президент Украины поздравил Усика с победой и рассказал об характере украинцев

Фото: Офіційне інтернет-представництво президента України / Автор невідомий

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Президент Украины поздравил Усика с победой и рассказал об характере украинцев.

Владимир Зеленский в своём Telegram-канале поздравил Александра Усика с победой и сказал, что как бы тяжело не было – поборем. Сражаемся и своего не отдадим.

"Победа! Такая важная и такая нужная всем нам сейчас.

Сохранив чемпионские пояса, Александр доказывает: мы украинцы и своего не отдадим. И как бы трудно ни было - поборемся. Ринг, поле боя или дипломатическая арена - бьемся и своего не отдадим.

С победой, казак! С победой, Украина! Слава Украине!", - написал глава государства.

Александр Усик дважды победил Тайсона Фьюри. Бой продолжался 12 раундов. Украинский боксёр набрал 118 баллов против 112 баллов британского спортсмена.

Судьи присвоили Александру Усику победу.

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Источник:
Володимир Зеленський
Опубликовал: Владислав Прийменко
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