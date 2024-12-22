Президент Украины поздравил Усика с победой и рассказал об характере украинцев.

Владимир Зеленский в своём Telegram-канале поздравил Александра Усика с победой и сказал, что как бы тяжело не было – поборем. Сражаемся и своего не отдадим.

"Победа! Такая важная и такая нужная всем нам сейчас.

Сохранив чемпионские пояса, Александр доказывает: мы украинцы и своего не отдадим. И как бы трудно ни было - поборемся. Ринг, поле боя или дипломатическая арена - бьемся и своего не отдадим.

С победой, казак! С победой, Украина! Слава Украине!", - написал глава государства.