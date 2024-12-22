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Силы обороны обезвредили за сутки более 18 сотен россиян. Генштаб подытожил потери окупантов

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Силы обороны обезвредили за сутки более 18 сотен россиян. Генштаб подытожил потери окупантов

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны убили и ранили 1820 оккупантов. Кроме этого, уничтожили 210 единиц техники, в том числе 15 танков.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 774100 (+1820) человек,
  • танков ‒ 9609 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 19870 (+29) ед,
  • артиллерийских систем – 21284 (+32) ед,
  • РСЗО – 1256 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 1030 (+3) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20735 (+50),
  • крылатых ракет ‒ 2947 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 31972 (+81) ед,
  • специальной техники – 3662 (+0).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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