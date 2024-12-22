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Российские войска в ночь на 22 декабря запустили 103 беспилотника по Украине. Защитники рассказали сколько удалось сбить

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Российские войска в ночь на 22 декабря запустили 103 беспилотника по Украине. Защитники рассказали сколько удалось сбить

фото - Генштаб ЗСУ

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Российские войска в ночь на 22 декабря запустили 103 беспилотника по Украине.

Россияне атаковали из пяти российских городов и временно оккупированного Бердянска. Также военные вражеской армии запустили баллистику с временно оккупированного Крыма.

"В ночь на 22 декабря 2024 года (с 09.00 21 декабря) противник, атаковал 103-мя ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов с направлений Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Бердянск. Также зафиксирован пуск баллистической ракеты Искандер-М с ВОТ Крыма в направлении Херсонщины", - сообщили в Воздушных Силах.

Противовоздушная оборона работала в 12-ти областях Украины. В результате удалось сбить 52 БПЛА россиян.

"По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 52 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях", - сообщили защитники.

Российские войска в ночь на 22 декабря запустили 103 беспилотника по Украине. Защитники рассказали сколько удалось сбить - изображение 1
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Также 44 беспилотника локально потеряны (без негативных последствий), один полетел в направлении Беларуси.

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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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