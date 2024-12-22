Жуниньо – о возвращении в Зарю: В Украине война, но любовь к клубу и стране, повлияли на мое решение

Защитник луганской "Зари" Жуниор Рейес – о части сезона 2024/25, своей семье и возвращении в Украину во время войны.

"Был рад вернуться в "Зарю". Я слышал, что в Украине война, но любовь к клубу, который мне многое дал и к стране, повлияли на мое окончательное решение. Я разговаривал с семьей о моем возвращении. Моей жене очень нравится культура Украины, поэтому она была за то, чтобы мы вернулись. К тому же мы жили в Запорожье несколько лет до этого”.

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“Семья здесь. Сначала, когда слышали тревоги и взрывы, жена серьезно переживала, плакала. Ко всему этому, к сожалению, привыкаешь. Мы привыкли к такой жизни, как и все украинцы. Воспринимаем это иначе, нормально, если так можно сказать, живем. Очень надеемся, что скоро этот ужас закончится. Нам нужно прогрессировать дальше. Необходимо подниматься в таблице. У нас хороший состав, есть все для того, чтобы быть как можно выше. Потребуется еще немного времени, чтобы показать все то, на что мы способны. Чаще играл слева. Но позиция правого защитника не сложная для меня. Гораздо важнее то, что у меня есть возможность помочь команде”, – отметил футболист.

В этом сезоне бразилец отыграл 15 встреч. Он вернулся в луганскую команду в январе после 18 месяцев в "Пафосе". Жуниньо провел в составе "черно-белых" 56 поединков.