Два результативных действия Довбыка, успешные матчи Забарного и Миколенко в АПЛ. Главные новости за 22 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 22 декабря

"Рома" уверенно победила "Парму" (5:0) в Серии А, а Артем Довбик во втором подряд матче отметился результативными действиями. Украинский нападающий вышел в старте, и сначала отметился курьезным "ассистом" , а затем поставил точку в матче, забив пятый гол "Ромы".

"Борнмут" завершил 17-й тур АПЛ на высокой пятой позиции. В воскресенье команда Илья Забарного победила "Манчестер Юнайтед" на "Олд Траффорд" со счетом 3:0. Украинский центрбек в очередной раз начал матч в старте и отметился уверенной игрой.

Виталий Миколенко отыграл свой сотый матч за "Эвертон". Круглое число выпало на игру против "Челси" и фулбек собранной Украины сделал все в его силах, чтобы "Эвертон" не пропустил. В итоге игра на "Гудисон Парк" завершилась ничьей – 0:0.

"Ливерпуль" увеличил свой отрыв от преследователей в АПЛ, победив в сверхзрелищном матче "Тоттенхэм". "Красные" по ходу игры побеждали 5:1, "шпоры" отыграли два мяча, однако последнее слово все осталось за гостями. Победа "Ливерпуля" 6:3, Мо Салах приложился к четырем голам своей команды (два гола и два ассиста).

Мадрид воспользовался поражением "Барселоны" от "Атлетико". Команда Карло Анчелотти в воскресенье играла на своем поле против "Севильи", и победила со счетом 4:2. Андрей Лунин остался в запасе.

Матч против "Реала" стал последним в долгой карьере легенды испанского футбола Хесуса Наваса. 39-летний футболист появился на поле во втором тайме. Всего Навас отыграл на взрослом более 900 матчей, из них 703 – за "Севилью".

В воскресенье "Аталанта" одержала свою уже 11 подряд победу в чемпионате Италии. Команда Джан Пьеро Гасперини в непростой игре справилась с "Эмполи" (3:2). "Аталанта" после 17 туров имеет 40 очков, и опережает на два пункта "Наполи".